Sezona pod povećalom: Plenković apelira na razum, ali hoće li cijene ostati pod kontrolom?

Pred nama je neizvjesna turistička sezona. Iz Vlade upozoravaju da uz porast cijena energenata - usluge u turizmu ne bi smjele biti skuplje kako bi Hrvatska ostala konkurentna. A što kažu oni koji od turizma žive?

Od crnog rižota do pašticade, gosti ali i domaći mogli su uživati u pravoj splitskoj trpezi uoči proslave sv. Duje. Za simboličnu donaciju izbor jela je bio bogat, a cijena povoljna. "Stvarno mi se sviđa, mi smo tu ga otkrijemo više. Tu smo da otkrijemo Hrvatsku pa smo došli ovdje kušati hranu i sve zvuči dobro", rekla je Marina iz Francuske.

"Mislim da su dobre cijene za kvalitetu što se tiče hrane i svega što se može raditi uz more. Vrlo je lijepa zemlja", rekla je Venezuelanka Aleksandra.

Plenković: 'Budite razumni s cijenama'

Iako cijene energenata rastu, premijer je jučer upozorio kako s cijenama u turističkom sektoru treba biti oprezan.

"Ne možemo mi reći koliki će hotel imati cijene, ali ja upozoravam da bi bilo biti razuman u cijenama. I imati nešto više gostiju", rekao je premijer Andrej Plenković.

Čini se da su premijera u ovom splitskom restoranu poslušali. Kažu, puno važnije od cijena su ugođaj i kvaliteta.

"U svemu treba balans znači kad je jedna ulazna stavka poveća ne znači da se odmah mora povećati krajnja izlazna. Sad koji je to faktor nije jednostavna jednadžba, ali treba izdržati da cijena ne ide gore", rekao je vlasnik restorana Ivo Vrdoljak.

I dok se svi nadaju da će inflacija usporiti, neke stvari je ipak teško predvidjeti.

"Morat ćemo se naravno prilagođavati ulaznim parametrima, ali svjesni smo toga da svi gost koji konzumiraju ugostiteljske usluge moraju biti zadovoljni kvalitetom i moraju nam se vratiti. I ovo će nam biti test i prilika za ostati na perjanici europskog turizma", rekla je Jelena Tabak, predsjednica udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK-a.

Dizanje cijena smještaja?

Za iznajmljivače nema prevelikog prostora za dizanje cijene, priznaju iz udruge obiteljskog smještaja.

"Nemamo prostora za veliki porast jer bi tako postali nekonkurentni i sami gosti puno više razmišljaju gdje će putovati tražit će povoljije destinacije tako porast cijena nije opcija", objasnio je Ante Glavaš, dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

No ekonomski stručnjak podsjeća da već godinama cijene rastu u sezoni i to bez energetske krize.

"Za očekivati je da će tako biti i ovaj put, jer ovaj rast cijene energenata od 17 posto još se nije prelio na hranu i ostale proizvode. Tako da ćemo mi vjerojatno u sljedećem mjesecu vidjeti inflaciju veću od 6 post, a to će biti baza za turističku sezonu.", ispričao je Paško Burnać, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Što znači da bi se uskoro sve moglo odraaziti i na cijene usluga, bez obzira na želje svih onih koji strahuju - od novih poskupljenja.