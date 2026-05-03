ZBOG TRANSFERA /

Rijeka izbacila ponajboljeg igrača iz momčadi?! Propušta kraj sezone

Dinamo i Rijeka 13. svibnja igraju utakmicu finala kupa u Osijeku. A prema informacijama Germanijaka na tu će utakmicu Rijeka ići bez ponajboljeg igrača Stjepana Radeljića.

Naime, Radeljiću u lipnju ističe ugovor s Bijelima, a budući da novi nije potpisao bosanskohercegovački reprezentativac mogao je birati gdje će - odabir je navodno pao na Dinamo, pa su u momčadi s Kvarnera odlučili kako Radeljić ipak neće igrati utakmicu protiv svog novog kluba. Ne samo to, već su u Rijeci odlučili kako svog dvometraša neće koristiti do kraja sezone, navodi Germanijak.

Podsjećamo, Radeljić je navodno već potisao ugovor s Dinamom kojemu će se pridružiti na kraju ove sezone. Dvadesetosmogodišnji branič već je neko vrijeme na meti Dinama, a ovo je ljeto Zvonimir Boban Damiru Miškoviću navodno ponudio dva milijuna eura za stopera. To je Mišković odbio, pa su u Dinamo pričekali ljeto kada mu ističe ugvor.

Radeljić je u Rijeku stigao iz moldovskog Šerifa, a od tada se promovirao u jednog od najbitnjih braniča lige. Njegove sjajne igre uvelike su doprinjele da se naslov prošle sezone vrati u Rijeku, no izgleda da se na staroj slavi ne živi i da će rastanak ipak biti gorkog okusa.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
