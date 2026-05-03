Miljenik Dinamovih navijača: 'Hrvati su otvoreni i jako nas cijene'

Slovenski veznjak Miha Zajc odmah je po dolasku na Maksimir osvojio simpatije Dinamovih navijača. Nedugo zatim postao je i dokapetan kluba, a sada je u velikom intervjuu za slovenski Siol otkrio kako mu je u Zagrebu.

"Odlično. Nemam negativnih iskustava. Mislim da se narodi bivše Jugoslavije dobro razumiju. Slični smo i lako se povezujemo. U Zagrebu mi je lijepo, sviđa mi se način života. Ovdje je opuštenije nego u Sloveniji. Hrvati su otvoreniji, mi smo malo suzdržaniji. Drago mi je i što sam bliže domu. U Istanbulu mi je to nedostajalo. Sada su obitelj i prijatelji često na mojim utakmicama", započeo je Miha.

Zašto ste odabrali Dinamo?

"Nisam imao najbolje razdoblje prije dolaska, mučile su me ozljede i manjak minuta. Kad me nazvao Zvonimir Boban i jasno rekao da me želi, odmah sam osjetio da je to prava prilika", rekao je Zajc, koji je otkrio kako se po dolasku u Dinamo odrekao i dijela primanja.

Zajc je u Hrvatskoj odmah po dolasku postao miljenik navijača, na što je posebno ponosan.

"Ponosan sam na to, ali nisam osoba kojoj su pohvale najvažnije. Na kraju se u nogometu pamti tko pobjeđuje. Drago mi je da su prepoznali moj trud. U klubu su mi dali i kapetansku traku, što mi znači više od gola", kaže slovenski veznjak, koji je otkrio kako najviše vremena provodi sa Svenom Šuntom.

"Slovenski nogometaši su jako podcijenjeni, no u Hrvatskoj nas cijene. U Dinamu ima puno Slovenaca u mlađim kategorijama. Ugodno sam se iznenadio koliko nas je. Najviše se družim sa Svenom, koji je vrlo talentiran. Lijepo je vidjeti da netko može napraviti veliku karijeru", rekao je Zajc.

Zajc je također otkrio planove za budućnost:

"Imam ugovor još godinu dana. Trenutačno sam fokusiran na završnicu sezone. Želim osvojiti dvostruku krunu i igrati Ligu prvaka."

Povratak u Sloveniju?

"Ta opcija uvijek postoji. Ako bih se vratio, igrao bih za Olimpiju. Pratim slovensku ligu i cijenim je. To je temelj za razvoj igrača i trebalo bi je više poštovati", rekao je miljenik Dinamovih navijača.

U podužem intervjuu otkrio je i bi li se vratio u reprezentaciju, gdje mu je bilo najteže igrati, ali i usporedio slovensku s hrvatskom ligom.

Cijeli intervju čitajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte golove s utakmice u kojoj je Dinamo umalo drugi put kiksao protiv Gorice