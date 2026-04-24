Kek: 'Zajca nisam vodio na Euro i to ga je razočaralo. Danas bi puno toga napravio drugačije'

Matjaž Kek, bivši izbornik nogometne reprezentacije Slovenije i bivši trener Rijeke koji je 2017. godine s Rijekom osvojio povijesnu duplu krunu, prekinuvši dotadašnju dominaciju Dinama, gostovao je prije tri dana na podcastu Net.hr "Maksanov korner".

Kek je bez zadrške govorio o svom sedmogodišnjem mandatu na klupi slovenske reprezentacije. U detaljnom razgovoru, Kek se osvrnuo na posao na klupi Slovenije i plasman na Europsko prvenstvo, ali i na žal zbog neostvarenih ciljeva, kao i na osjetljivu temu Mihe Zajca, zvijezde HNL-a koja je odbila igrati za nacionalnu vrstu. Miha Zajc ove sezone igra sjajno u dresu Dinama i jedan je od najboljih nogometaša SHNL-a.

Zajc je ove sezone za Dinamo upisao 10 golova u svim natjecanjima, od toga je zabio 8 u prvenstvu u 2 u Kupu. Uz to, Zajc je ostvario i 8 asistencija i odigrao 2.507 minuta. Međutim, već je dva puta Miha Zajc odbio reprezentaciju Slovenije. I nastao je slučaj...

Matjaž Kek u Maksanovom korneru o Mihi Zajcu.

Ponos, uspjeh i kvalifikacije koje bole

Na naše pitanje kako gleda na svoj izbornički mandat, je li zadovoljan ostvarenim i postoji li žal za nekim stvarima, Matjaž Kek je dao iscrpan odgovor.

"Sedam godina je puno za bilo koji posao, a kamoli za posao izbornika reprezentacije, u mom slučaju Slovenije. Veliki privilegij je bio biti izbornik svoje zemlje i još nakon toliko godina izboriti sa Slovenijom veliko natjecanje, u mojem slučaju Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Međutim, prolazi sve, pa tako i to. Novi su ljudi došli i ja im želim sve najbolje. Sve skupa se nakupilo i umorio sam se, da vam budem iskren. Odmah poslije Rijeke preuzeo sam klupu Slovenije. Normalno, to je jako veliki izazov i motiv, ali i u privatnom životu se puno toga događalo u tim zadnjim godinama, tako da baš mi je dobro došlo tih tri-četiri mjeseca koliko sad ne radim kao trener. Na klupi Slovenije zajedno sa svojim suradnicima napravio sam dobar posao i ono što se od mene očekivalo. Poslije dugo vremena, nakon što je Slovenija nastupila na SP-u u Južnoj Africi 2010. vratio sam Sloveniju na jedno veliko natjecanje, na Europsko prvenstvo 2024. Znači, dogodilo se da nakon 14 godina posta povedem Sloveniju na veliko natjecanje, a na Euru nismo bili samo statisti. Odigrali smo jako dobro prvenstvo. Osim toga, ušli smo i ostali u grupi B Lige nacija i to su sve rezultati koji su OK. Jasno da ja kakav jesam nikad nisam zadovoljan. Ne da me peče, ali razmišljao sam o zadnjim kvalifikacijama gdje se još jednom dogodilo da poslije jednog sjajnog rezultata dolaze utakmice i neko vrijeme u kojem padnemo, gdje Slovenija nije više na istom nivou. Zadnje kvalifikacije nisu bile uspješne u skupini sa Švicarskom, Švedskom i Kosovom. Švicarska i Švedska otišli su na SP, Slovenija nije, ali treba reći da Slovenija nije bila prava u kvalifikacijama za SP. Uz spomenuto, Kosovo je odigralo jako jako dobre kvalifikacije. Sve što smo pokazali u kvalifikacijama za SP je bilo premalo. Jednostavno, Slovenija je bila preslaba da bi se plasirala na Mundijal a na kraju krajeva, kako ste rekli, sedam godina biti izbornik je jako jako puno vremena. Ja sam u nekom dogovoru sa slovenskom nogometnom reprezentacijom napustio izborničku funkciju nakon što mi je istekao ugovor. Došli su nakon mene novi ljudi. Boštjan Cesar je taj koji sad vodi kao izbornik slovensku nogometnu reprezentaciju i slovenska nogometna reprezentacija ima jednog velikog navijača u Matjažu Keku."

Foto: Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

'Slovenija nema širok kadar, treba se boriti za svakog igrača'

"Pa teško da ću takvo što komentirati jer je to stvar u koju nisam upućen do kraja, nego samo iz medija, što pročitam iz medija. Jasno je bilo da je sigurno bilo razočarenje kod Mihe velikog kad nije bio na mojem spisku za Europsko prvenstvo. U reprezentaciji Slovenije na Europskom prvenstvu su se potvrdile neke moje odluke u smislu da smo odigrali dobar turnir, a opet, ako danas idem od sebe, rekao sam prije da volim to raditi, vjerojatno bi puno toga drukčije napravio ako bi se danas našao u istoj situaciji. Što se tiče tih zadnjih razgovora između novog izbornika i Mihe Zajca, kako vidim, za sada nije došlo još do dogovora ili do odluke igrača da opet obuče dres Slovenije, svoje zemlje. Ja sam rekao, velika je čast i privilegij igrati i voditi reprezentaciju svoje zemlje, pa ne znam, moje onako skromno sa strane mišljenje, možda da još jednom sjednu svi skupa. Možda nađu neku liniju koja bi vratila igrača u slovensku reprezentaciju jer mislim da ipak Slovenija nema toliko širok kadar i da treba se boriti za svakog igrača, normalno, koji želi igrati za reprezentaciju. To je ona, to je ona prva i najbitnija stvar. O svemu tome, toliko koliko sam čitao i koliko sam čuo, razgovor je bio korektan. Kako? Na kraju krajeva, zašto ne bi bio korektan? Znaju se dobro i Cesar i Zajc. Prije svega želim, kako sam rekao prije, Cesaru sve dobro i puno uspjeha. Tako želim i Mihi da nastavi sa svojim dobrim igrama u Dinamu. Stvarno Miha Zajc igra u dobroj formi u zadnje vrijeme i jedan je od jako, jako bitnih igrača Dinama, momčadi koja dominira u hrvatskom prvenstvu", rekao je Matjaž Kek.

Miha Zajc za Sloveniju nije igrao otkako je u posljednjem trenutku otpao s popisa za Euro 2024. Za seniorsku reprezentaciju Slovenije debitirao je 23. ožujka 2016. u prijateljskoj utakmici protiv Makedonije, a do sada je skupio 39 nastupa i postigao osam golova. Posljednji put je za reprezentaciju nastupio 17. studenog 2023. u porazu od Danske 2-1 u kvalifikacijama za Euro, kada je odigrao samo četiri minute. I Matjaž Kek kontaktirao je Zajca nakon svoje odluke o putnicima za Euro 2024, ali je dobio negativan odgovor. Isto je učinio i novi izbornik Cesar i on je na kraju, kao što smo spomenuli, dobio odbijenicu.

Cesar je prvi put vodio slovensku reprezentaciju u utakmici protiv Mađarske u Budimpešti 28. ožujka u kojoj je Slovenija izgubila 1-0, a tri dana kasnije, 31. ožujka, Slovenija je igrala protiv Crne Gore u Podgorici i slavila 3-2. Prije ljeta, reprezentaciju Slovenije čeka još jedno gostovanje, 7. lipnja, protiv Hrvatske u Varaždinu. Ta će utakmica biti posljednja priprema za Hrvatsku prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon neuspjeha u prethodnim kvalifikacijama, Slovenija će Svjetsko prvenstvo gledati na televiziji.