Radomir Đalović ekskluzivno: 'Ovo je istina o tučnjavi u Mariboru i odlasku iz Turske i Rijeke'

Radomir Đalović, poznati nogometni trener, gost je nove epizode podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". Čovjek koji je vodio Rijeku prošle sezone i odveo je prema dvostrukoj kruni priča o svemu. O tome što se dogodilo u Kayserisporu, te zašto je sporazumno raskinuo ugovor s turskim klubom nakon samo 17 utakmica.

Radomir Đalović ušao je u naš studio spreman otvoriti dušu i pričati o svemu, bez zadrške. Po prvi put otvoreno govori o tome što se dogodilo u Turskoj, ulazi u detalje tučnjave na treningu Maribora, te govori i zašto je podnio ostavku, odnosno zašto nije mogao nakon toga ostati u Mariboru. Otkriva i jesu li čelnici Maribora htjeli da se situacija zataška, te kako sad gleda na tu situaciju i na neka razmišljanja pojedinaca u klubu da ih je Radomir Đalović razočarao svojim odlaskom, odnosno odlukom o odlasku. Okidač za potres bio je fizički sukob između igrača Omara Rekika i Benjamina Tetteha. Radomir Đalović pokušao je smiriti situaciju, no u gužvi je i sam zadobio udarac. Za Đalovića je to bila kap koja je prelila čašu...

O nekim stvarima prvi put govori

Priča i o incidentu u Mariboru, klubu u kojem je proveo samo 25 dana prije nego što je podnio ostavku zbog tučnjave na treningu dva najbolja igrača Maribora, u kojem je Radomir Đalović slučajno "popio" udarac u glavu. Posao u Mariboru Radomir Đalović prihvatio je samo devet dana nakon što je dobio otkaz u Rijeci iz koje je otišao na vrhu, kao trofejni trener koji će zauvijek ostati upisan u povijesne knjige kluba...

Đalović je tip kojeg nema često u medijima. Sad kad trenutno nema posao, posvećen je nakon turske epizode kćerkici i supruzi. Ponuda ima, ali neće u ništa srljati nego čeka ljeto pa će vidjeti što i kako dalje.

Po prvi put otvoreno govori i o tome kakvim je stvarima bio izložen kad je bio trener Rijeke u obliku prodaje - ne prodaje kluba, o stresu prije PAOK-a u playoffu za Europsku ligu, o saznavanju nekih stvari iz medija oko transfera, a ne od ljudi iz kluba. Predsjednik HNK Rijeka Damir Mišković, za kojeg Radimir Đalović ima samo riječi hvale, došao je jednom u svlačionicu i poručio igračima da se ne opterećuju pričama o mogućoj prodaji kluba, naglasivši da to nema nikakav utjecaj na njihove igre, ugovore ili potencijalne transfere...

'Imam toliko toga reći'

Ipak, gdje god se Radomir Đalović pojavio, stalno su ga, ne samo njega nego i sve ostale iz momčadi i staffa, ispitivali o toj temi koja je tjednima dominirala u javnosti i utjecala na same igrače, radila im stres.

Već i samo ljetno razdoblje nosilo je dodatni pritisak zbog transfera, a nakon osvajanja duple krune i odličnih sezona mnogih igrača, sasvim je prirodno bilo Radomiru Đaloviću razmišljati o odlasku. Sve je to zajedno pomalo narušavalo koncentraciju i mir unutar svlačionice Rijeke, ali Radomir Đalović pokušavao je te i takve stvari maknuti što dalje od svlačionice, od igrača, svog stožera i sebe naposljetku. O tim stvarima se nije znalo. Po prvi put ćete sad čuti o tome. Krenimo redom...

Ima li kakvih ponuda?

"Ponuda sad za novi posao ima, ima nekih razgovora, ali kako sam imao godinu koja je bila izuzetno naporna u svakom pogledu sigurno da ću odmoriti malo do ljeta, skupiti energiju i snagu, pa ću onda krenuti dalje", kaže u uvodu Maksanovog kornera Radomir Đalović kojeg nema često baš u medijima. Zašto?

"Ja sam čovjek koji više volim pričati kad se nešto konkretno radi i kad su neke stvari u tijeku, kao kad sam bio igrač, kao kad sam imao posao trenera, a kad ne radiš, nisi nikome toliko zanimljiv. Sigurno imam toliko toga reći, ali smatram i to da u prvi plan treba davati šansu trenerima i igračima koji su sudionici, koji rade svoj posao stalno, svakodnevno i koji trenutno imaju posao. Ali, sad sam tu i reći ću sve".

Što se dogodilo u Kayserisporu?

"Kad sam dobio ponudu Kayserija, izuzetnu ponudu gdje smo ja i moj stožer odlučili i prihvatiti ponudu, ja sam već prije igrao u Turskoj. I bio sam u tom gradu. Znači, igrao sam u Kayseriju. Imao sam neke stvari koje sam znao. Poznajem tamošnji mentalitet, znam kako rade i kako djeluju. I pratio sam klub i prije toga jer je Sergej Jakirović bio u klubu i napravio ozbiljan rezultat godinu prije mene. Kayserispor je imao problem jer nije mogao dovoditi igrače. Ja sam htio isto dovesti Ronaëla Pierre-Gabriela, pa nismo uspjeli. U trenutku kad sam došao u Kayserispor, nisu imali niti jednu pobjedu i mi smo prvi dio sezone odradili na način da smo ostvarili tri pobjede, podigli smo ekipu i došli do polusezone da budemo konkurentni za opstanak. Period u Kayserisporu je bilo jedno veliko iskustvo za mene. Turska je ozbiljna liga, ozbiljni stadioni, ozbiljni igrači i mislim da u tom periodu kad smo završili prvi dio sezone, nismo se mogli dogovoriti s klubom i dovesti pojačanja. Trebala su nam pojačanja za opstanak u ligi, a velika je razlika između tih prvih 12-13 ekipa i ekipa Kayserija koja je u tom trenutku bila dolje, ali ja sam vjerovao u sebe, vjerovao u svoj staff i siguran sam bio da ću napraviti rezultat kao uostalom i u prvom dijelu. Međutim, kad je krenuo drugi dio igrali smo neke utakmice koje smo izgubili nesretno, tipa u 95. minuti od Bešiktaša. Imali smo ta prva tri - četiri kola Bešiktaš, Galatasaray, Başakşehir, znači ozbiljne momčadi. Nisam uspio dovesti igrače koje sam htio".

'Iz Turske sam otišao jer su mi obećali igrače, pojačanja, a nismo ih doveli'

Jesu li u klubu obećali nove igrače?

"Sigurno da jesu, ja sam to na kraju krajeva i očekivao, htio sam neke i naše igrače koje nisam uspio i bilo je tu još nekih stvari između nas koje nisam htio prihvatiti i na kraju smo se dogovorili da se rastanemo. Ja sam vidio u prvom dijelu, poslije prve polusezone, ako ne bude išlo da se dogovorimo, ali imali smo takav ugovor ja i oni da se nismo mogli lako rastati".

Turska epizoda je bila velika škola...

"Sigurno da je tako, ali turska je ozbiljna liga u kojoj sam napredovao trenerski još i više".

Ali, u Turskoj se baš lako dobiva otkaz...

"Mislim da samo Galatasaray, Trabzon i možda još Kocaelispor od Petkovića nisu promijenili trenere. Neke momčadi su promijenile i po četiri trenera u sezoni".

Ludo...

"Mislim da su jedno 23-24 trenera promijenjena dosad u Turskoj. Ali, znao sam ja to i prije da je tamo to tako. Nisam s bojao toga jer sam vjerovao da ću napraviti rezultat. I pored svih nedaća koje smo imali, a u prvom dijelu su nam bili ozlijeđeni igrači, bila je i situacija da nam neki nisu igrali zbog kladioničarskih događanja nisu mogli igrati, pa poslije nisam na njih ja mogao računati. Bilo je teško i jedan veliki izazov, ali kažem - do polusezone smo došli odlično, računao sam da ako dovedemo još tri - četiri prava igrača, da ćemo sigurno ostati u ligi. To je bilo moje razmišljanje i zato sam i otišao".

Niko Janković. Što se dogodilo na toj relaciji?

"Prije svega, Niko je jedan vrhunski igrač i momak koji je imao praktički dogovoren ozbiljni transfer u Fenerbahče. Niko Janković je dvije i pol - tri godine bio najbolji nogometaš Rijeke. I Niko Janković, kako nije igrao u Rijeci, tražio je riješenje i rekao sam mu da sam otvoren i da bi ga doveo isti tren. No eto, on je našao bolju varijantu i mi ga nismo uspjeli dovesti u Kayserispor."

Što se dogodilo s Nikom Jankovićem u Rijeci?

"Kao i sa većinom igrača iz te šampionske Rijeke, tako i za Niku Jankovića... Ovako, znam Niku i dok sam bio pomoćni trener u Rijeci, prvi put kad ga je Jakirović doveo, Niko je jedan izuzetan profesionalac. Na svakom treningu je išao 300%. Izuzetan igrač koji je dao Rijeci mnogo i u mojem mandatu na trenerskoj klupi prve momčadi Rijeke i prije mene. Dok sam bio trener prve momčadi Rijeke za Niku Jankovića se pričalo da je preforsiran. Jer, meni je Niko bio neizbježan igrač. Čak sam ga jednom na Poljudu koristio na četiri pozicije. Hoću reći koliko je Niko Janković polivalentan igrač. Ne znam što se izdogađalo nakon mene s Nikom Jankovićem u Rijeci, ali mi je krivo. Jer, Niko je trebao otići i napraviti transfer, napraviti velike stvari, ali poznavajući Niku, ovo je sad bila možda jedna prepreka. Siguran sam da će se on vratiti i biti bolji, da će se igrački vratiti u Slovanu i ne sumnjam u njega. Što se tiče Nikine situacije i odnosa u Rijeci s trenerom, svaki trener ima neke svoje zamisli. Nisam bio u tom trenutku više u klubu, nije niti moje da ulazim u njihove odnose, ali što se tiče mog osobnog iskustva s Nikom Jankovićem, fenomenalan je bio".

'Nisam se puno htio oglašavati povodom tučnjave u Mariboru'

A što se dogodilo u Mariboru?

"Nisam se puno htio oglašavati ni povodom toga. Vrlo brzo sam nakon odlaska iz Rijeke dobio ponudu iz Maribora, ja i moj stožer. Maribor ima izuzetno ambicioznog vlasnika. U Mariboru smo dobili ugovor na dvije godine i imali smo viziju. Svi zajedno smo imali viziju. Što se tiče Maribora kao kluba, gazde i direktora, nemam nikakve zamjerki. Ljudi su bili i više nego korektni. Sve je bilo kako treba, sve je bilo odlično. Maribor je za slovenske prilike i za naše veliki klub. Odlični navijači, stadion. Odmah kad smo došli u klub krenuli smo raditi, bacili se na posao. Dobili smo obje utakmice u prvenstvu, pobijedili smo u Kupu, napravili rekordnu pobjedu od 13-0. Dogodio se taj incident poslije Kup utakmice gdje ja i moj stožer smo odlučili da nećemo ostati i da nećemo dalje raditi u Mariboru. Iz kojeg razloga i zašto? Dakle, jer se dogodio incident, dogodila se tučnjava između naša dva najbolja igrača. Ja i moj stožer nismo htjeli prijeći preko toga. Ne kažem da je mene taj igrač udario namjerno, ali ako trener stane ispred vas, morate stati, jel' tako. Smatrali smo ja i moj stožer da je najbolje za sve da otiđemo. Ja sam tako odlučio jer da sam ostao, morao bi maknuti njih dvojicu. Ne bi mi više bili u Mariboru, a realno su najbolji igrači. Imali smo ugovor na dvije godine i lako smo se dogovorili s njima i rekli da nećemo nastaviti suradnju, da odlazimo iz tog razloga i to je jedina istina. Nemam nikakvih zamjerki niti prema ikom u Mariboru, ali to je jedina istina i mislim da je u tom trenutku to bilo najbolje za sve. I za mene i za klub. Jer bi, ponavljam, ta dva igrača koja su se potukla sigurno više ne bi igrala u Mariboru dok sam ja tamo."

Zašto je uopće i došlo do tučnjave?

"To su stvari koje se događaju između dva igrača svakodnevno, ali u takvoj situaciji ne dolazi i ne smije doći do fizičkog obračuna. Trajalo je to i kako smo zaustavili trening, onda sam u jednom trenutku i ja stao ispred tog igrača, međutim on je bio toliko nabrijan da je krenuo u obračun, zakačio pritom i mene i nastavio se dalje tući. Ponavljam, taj igrač nije mene udario namjerno niti sam to govorio, ali ako trener stoji ispred tebe... "

Bio si kolateralna žrtva...

"Tako je. Možda sam i ja u tom trenutku povukao neiskusan potez. Trebao sam se maknuti i gledati sa strane, ali sam htio to zaustaviti jer trening traje. To je jedina istina, tako se dogodilo. Poslije toga sam sjeo sa svojim stručnim stožerom i tako smo odlučili".

Što su u klubu rekli šefovi, jesu li pokušali zataškati situaciju, jesu li pokušali smiriti situaciju i napravili što da ostanete u klubu?

'Možda u Mariboru gledaju kako je to što se dogodilo normalno, ali meni nije'

"Jesu, kako ne. Zvali su me, pokušavali i predsjednik i svi da ostanem, jedan dio navijača je isto to htio, ali u tom trenutku sam bio već presjekao i rekao da je kraj. Gledao sam interes kluba i svoj i nisam htio ostati dalje u Mariboru poslije toga. Pokušali su, htjeli su, ali ja nisam htio više ostati zbog svega navedenog.

Cem Basgul je kazao kako je razočaran tvojim postupkom, kako to komentirate?

"Oni to gledaju možda malo drugačije. Možda u Mariboru gledaju kako je to što se dogodilo normalno. Možda je on mislio da je normalno da se dvojica igrača potuku i da igrač pritom udari trenera. Možda je on mislio da je to normalno. Ja mislim da to nije normalno. Ok, može se dogoditi, ali to nije normalno i to je to. Ne zamjeram mu što je Basgul rekao, to je njegovo razmišljanje. Nemam što reći loše niti za njega niti za bilo koga tamo, iskreno".

Uvjeti u Mariboru su bili dobri

"Ma fenomenalni. Blizu smo Zagrebu, imali smo ozbiljne ambicije svi zajedno, mislim da bi napravili velike stvari, ali to se dogodilo tako, što ćeš... Ne možeš neke stvari promijeniti, niti za ičim žalim. Tako smo svi zajedno odlučili, svi zajedno smo odlučili otići nakon tučnjave".

'Maribor je dobar klub i siguran sam da bi napravili dobre stvari'

Kad je stigao poziv iz Maribora nije se puno razmišljalo...

"Nisam jer sam htio raditi. Maribor je dobar klub i siguran sam da bi napravili dobre stvari, iako su zaostajalo za Celjem. Imaju ozbiljni projekt i ako ove godine ne bude Maribor prvak, sljedeće će biti. Ljudi dosta ulažu, dovode dobre igrače i siguran sam da će im se to vratiti".

Gdje je puklo na relaciji Đalović i staff - HNK Rijeka?

'Nikome u Rijeci ne zamjera ništa, napravili smo ogroman rezultat'

"Kad pričamo o Rijeci, moram naglasiti kako je Rijeka veliki klub koji je meni puno dao kao igrači i kao treneru. Predsjednik kluba Damir Mišković koji mi je dao priliku da vodim, Rijeku, što sam ja i vratio. Gdje je puklo? Iskreno, kad smo osvojili duplu krunu nisam imao ugovor, a nisam to znao. Mislio sam da ga imam. Nisam se vodio ta tim jer mi je bilo bitno da napravim rezultat. Imao sam i u tom trenutku ponuda ali sam htio ostati u Rijeci jer sam htio da napravimo neke stvari u Europi i iskreno da kažem, mislio sam da ako dovedem još četiri do pet igrača, da ćemo se boriti za naslov. Jer, gledajući da je Dinamo, govorim o situaciju na početku ove sezone, promijenio skoro pa cijelu momčad, doveo 16 igrača, da Hajduk je dobar ali po meni neće biti dobar kao godinu prije, gledajući da su u Rijeci ostali jedan Fruk, Radeljić, mislio sam, bio uvjeren da ćemo se boriti za naslov. Taj dio, dosta ljudi to ne zna, ali taj je dio u Rijeci bio dosta turbulentan. Prodaja kluba, ne prodaja kluba, koji će igrači ostati, koji će doći. Nismo se uspjeli na nekim pozicijama pojačati, ali dogodilo se to što se dogodilo. Nikome u Rijeci ne zamjera ništa, napravili smo ogroman rezultat. Prije svega, mislim das je taj rezultat posljedica cijelog kluba. Prvo sa Damirom Miškovićem na čelu, onda sa direktorima i cijelog grada, navijača i ljudi u klubu. Jer je vladala nevjerojatno dobra atmosfera i svi su bili, svi su toliko željeli taj uspjeh. Naravno, zahvaljujući igračima koji su najzaslužniji, koji su izvanredni igrači i imaju izvanredan karakter. Dogodilo se to što se dogodilo, idemo dalje, to je život. Bilo bi mi puno teže da nisam nešto napravio, a ja sam otišao na vrhu s dvije osvojene krune. No, moram reći da je bila jedna čudna situacija jer se nije znalo hoće li predsjednik Damir Mišković ostati, hoće li otići."

Jesu li iz Rijeke što govorili na tu temu, komunicirali?

"Svakog dana je bilo u novinama da je klub prodan, da je posao gotov, da je to to. Hoće li Fruk otići u Bournemouth koji ga je trebao kupiti, tko će doći, tko će ostati... Cijelo vrijeme su bile te neke priče."

'Neke priče i stvari u Rijeci su utjecali na igrače i na mene'

Je li to utjecalo na igrače?

"Sigurno da je utjecalo i na mene posebno. Jer, te neke igrače koje smo htjeli dovesti nismo jer se čekalo hoće li novi vlasnici koga dovesti, neće dovesti... I na dan kad smo igrali s PAOK-om u Soluni kad su nas prebili, što se ono kaže, svi izjavili Rijeka je prodata, gotovo, kraj priče. Ali opet, drago mi je da je Damir ostao u Rijeci jer ne bih mogao zamisliti HNK Rijeka bez Miškovića, iskreno i drago mi je da se sve to potisnulo u drugi plan, da je Rijeka nastavila dalje s Miškovićem i svojim nekim tokom kojim klub ide cijelo vrijeme."

'Sretan sam i ponosan na sve što sam napravio u Rijeci'

Sigurno su vas naljutile neke stvari kad ste bili u Rijeci oko nekomunikacije prema tebi, staffu i igračima, stresirale sigurno...

"Stresiralo je, ali i neka očekivanja od kluba isto su tu bila. Kažem, ja sam jako ambiciozan. Mislio sam da ćemo se pojačati i da ćemo se i ove sezone boriti za naslov. Ali, ljudi kad gledaju sa strane, kad govore da to mene i igrače ne bi trebalo brinuti, kad govore da trebamo samo raditi svoj posao... Slažem se, ali nije jednostavno svakog dana dolaziti u klub i gledati medijske napise prodan klub, nije, a mi ništa o tome ne znamo. Ok, ne trebamo niti znati, ali utječe na sve. I na igrače i na sve. Ne kažem da je to sad bilo nešto presudno, da nas je poremetilo, ali sigurno da ti je to stajalo u glavi, kao nama. Imaš neke igrače koji trebaju produžiti ugovor i tako... Tako da nas je to malo možda... Nije bilo jednostavno, ali dogodilo se to što se dogodilo. To je život, idemo dalje. Sretan sam i ponosan na sve što smo napravili i siguran sam da kako vrijeme bude prolazilo, da ćemo mi biti svjesniji što smo napravili, kakav smo uspjeh ostvarili. Rijeka radi i napravila je ozbiljne stvari."

