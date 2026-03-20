Rijeka povijesni uspjeh posvetila čovjeku koji joj je sve to omogućio

Rijeka je sinoć odigrala 1-1 sa Strasbourgom i ispala iz Konferencijske lige. No, momčad s Kvarnera ima puno razloga za slavlje.

Pokazali su "Bijeli" odličnu igru, pravi gard i bili nadomak čuda i preokreta, a dan kasnije sjetili su se čovjeka koji je za sve to zaslužan. Aktualni prvak Hrvatske prisjetio se Damira Miškovića, svog vlasnika koji je na čelu Rijeke već četrnaest godina – točno na dan.

Mišković je 20. ožujka 2012. postao vlasnik riječkog kluba, a taj datum nosi i drugi veliki značaj jer se poduzetnik rodio na taj dan 1965.

Poseban dan

"Dan 20. ožujka ima posebno mjesto u povijesti NK Rijeke. To je datum koji simbolizira početak jednog od najvažnijih razdoblja u novijoj povijesti kluba, ali i osobni jubilej čovjeka koji je taj put pokrenuo – predsjednika Damira Miškovića.

Četranest godina kasnije Rijeka je vitrine napunila s dva naslova prvaka Hrvatske, pet Kupova Hrvatske i jednim Superkupom, te pet nastupa u skupinama europskih natjecanja.

Na taj je dan 2012. godine Damir Mišković preuzeo je vođenje kluba i započeo proces koji je riječki nogomet izveo iz teških trenutaka prema razdoblju stabilnosti, rasta i sportskih uspjeha. U trenutku kada je Rijeka prolazila kroz izazovno razdoblje i kada se nad klubom nadvila prijetnja drugoligaške stvarnosti, ulazak fondacije Social Sporta i nova uprava donijeli su financijsku stabilizaciju i jasnu viziju razvoja.

Od tog trenutka započela je transformacija kluba – na terenu i izvan njega. Rijeka je postupno izgradila stabilnu i konkurentnu momčad, ali i modernu infrastrukturu, čiji je simbol trening kamp HNK Rijeka – Dean Šćulac. Taj je kompleks postao temelj sportskog razvoja i mjesto iz kojeg su krenuli mnogi kasniji uspjesi.

Uslijedile su godine koje su obilježile neke od najvećih trenutaka u povijesti kluba. Rijeka je prvo dva puta izborila plasman u skupine Europske lige prije nego što je 2017. godine ostvarila povijesni uspjeh – osvajanje naslova prvaka Hrvatske i Kupa Hrvatske. Dvostruka kruna bila je kulminacija višegodišnjeg rada, ali i potvrda da je klub pronašao pravi put razvoja.

Pod vodstvom Damira Miškovića, Rijeka je tijekom godina izgradila kontinuitet nastupa na europskoj sceni. Klub je kroz povijest odigrao desetke europskih utakmica i ostvario niz zapaženih rezultata protiv renomiranih suparnika poput Reala Madrida, Juventusa, Real Valladolida, Celta de Viga i Wrexham AFC-a, ali nikada prije nije imala tako dug i stabilan europski kontinuitet kao u ovom razdoblju.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Poseban trenutak dogodio se 29. kolovoza 2013. godine kada je Rijeka priredila senzaciju izbacivši VfB Stuttgart u kvalifikacijama za Europsku ligu. Taj dvoboj označio je početak europskog uzleta kluba koji je nekoliko godina kasnije rezultirao povijesnom dvostrukom krunom, dok je sezonu kasnije na Rujevici pao i veliki Milan (2-0).

Osim naslova prvaka Hrvatske u sezoni 2016./2017., Rijeka je u ovom razdoblju osvojila i Kup Hrvatske 2014., 2017., 2019. i 2020. godine, kao i Superkup 2014. godine. Klub je također više puta nastupio u skupinama Europske lige te bio nadomak plasmana u skupinu UEFA Lige prvaka.

Jedna od najemotivnijih sezona bila je ona 2024./2025. u kojoj je Rijeka u jednom nevjerojatnom zanosu stigla do druge duple krune u vladavini Damira Miškovića. Predvođena trenerom Radomirom Đalovićem, nakon teškog poraza od Olimpije i ispadanja iz Konferencijske lige, Bijeli su odigrali odličnu sezonu koju su na kraju okončali ispred Dinama i Hajduka za nevjerojatne scene slavlja na Rujevici i riječkom Korzu.

Važan dio razvoja kluba bio je i rast zajednice navijača. Danas Rijeka broji više od 16 tisuća članova, što svjedoči o snažnoj povezanosti kluba s gradom i navijačima. Brojne proslave na riječkom Korzu nakon velikih pobjeda i osvajanja trofeja ostale su trajno upisane u kolektivno sjećanje svih koji vole klub s Kvarnera.

Iako su trofeji i europske utakmice najvidljiviji dio tog puta, možda je još važnija stabilnost i sustav koji je stvoren u klubu. Rijeka je izrasla u organiziran i moderan nogometni kolektiv s jasnom strategijom, sportskom politikom i ambicijom da trajno ostane u vrhu hrvatskog nogometa.

Veliku podršku na tom putu Mišković ima i u svojoj obitelji – supruzi Snježani te kćerima Anni i Matei, koje su mu tijekom svih ovih godina bile snažan oslonac.

Danas, više od desetljeća nakon početka tog projekta, jasno je da je 20. ožujka 2012. bio jedan od ključnih datuma u povijesti kluba. Dan kada je započelo novo poglavlje riječkog nogometa – poglavlje obilježeno vizijom, radom i brojnim uspjesima.

Sretan rođendan, predsjedniče," napisali su iz Rijeke na službenoj stranici kluba.

🎁 Četrnaest godina na čelu Rijeke ispunjenih povijesnim uspjesima. Damir Mišković danas slavi 6️⃣1️⃣ rođendan, našem predsjedniku želimo sve najbolje, prije svega zdravlje, puno sreće i novih sportskih uspjeha s našom Rijekom 🔵⚪#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/jyjqWpTPls — NK Rijeka (@NKRijeka) March 20, 2026

