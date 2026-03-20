Rijeka povijesni uspjeh posvetila čovjeku koji joj je sve to omogućio
'Danas, više od desetljeća nakon početka tog projekta, jasno je da je 20. ožujka 2012. bio jedan od ključnih datuma u povijesti kluba'
Rijeka je sinoć odigrala 1-1 sa Strasbourgom i ispala iz Konferencijske lige. No, momčad s Kvarnera ima puno razloga za slavlje.
Pokazali su "Bijeli" odličnu igru, pravi gard i bili nadomak čuda i preokreta, a dan kasnije sjetili su se čovjeka koji je za sve to zaslužan. Aktualni prvak Hrvatske prisjetio se Damira Miškovića, svog vlasnika koji je na čelu Rijeke već četrnaest godina – točno na dan.
Mišković je 20. ožujka 2012. postao vlasnik riječkog kluba, a taj datum nosi i drugi veliki značaj jer se poduzetnik rodio na taj dan 1965.
Poseban dan
"Dan 20. ožujka ima posebno mjesto u povijesti NK Rijeke. To je datum koji simbolizira početak jednog od najvažnijih razdoblja u novijoj povijesti kluba, ali i osobni jubilej čovjeka koji je taj put pokrenuo – predsjednika Damira Miškovića.
Četranest godina kasnije Rijeka je vitrine napunila s dva naslova prvaka Hrvatske, pet Kupova Hrvatske i jednim Superkupom, te pet nastupa u skupinama europskih natjecanja.
Na taj je dan 2012. godine Damir Mišković preuzeo je vođenje kluba i započeo proces koji je riječki nogomet izveo iz teških trenutaka prema razdoblju stabilnosti, rasta i sportskih uspjeha. U trenutku kada je Rijeka prolazila kroz izazovno razdoblje i kada se nad klubom nadvila prijetnja drugoligaške stvarnosti, ulazak fondacije Social Sporta i nova uprava donijeli su financijsku stabilizaciju i jasnu viziju razvoja.
Od tog trenutka započela je transformacija kluba – na terenu i izvan njega. Rijeka je postupno izgradila stabilnu i konkurentnu momčad, ali i modernu infrastrukturu, čiji je simbol trening kamp HNK Rijeka – Dean Šćulac. Taj je kompleks postao temelj sportskog razvoja i mjesto iz kojeg su krenuli mnogi kasniji uspjesi.
Uslijedile su godine koje su obilježile neke od najvećih trenutaka u povijesti kluba. Rijeka je prvo dva puta izborila plasman u skupine Europske lige prije nego što je 2017. godine ostvarila povijesni uspjeh – osvajanje naslova prvaka Hrvatske i Kupa Hrvatske. Dvostruka kruna bila je kulminacija višegodišnjeg rada, ali i potvrda da je klub pronašao pravi put razvoja.
Pod vodstvom Damira Miškovića, Rijeka je tijekom godina izgradila kontinuitet nastupa na europskoj sceni. Klub je kroz povijest odigrao desetke europskih utakmica i ostvario niz zapaženih rezultata protiv renomiranih suparnika poput Reala Madrida, Juventusa, Real Valladolida, Celta de Viga i Wrexham AFC-a, ali nikada prije nije imala tako dug i stabilan europski kontinuitet kao u ovom razdoblju.
Poseban trenutak dogodio se 29. kolovoza 2013. godine kada je Rijeka priredila senzaciju izbacivši VfB Stuttgart u kvalifikacijama za Europsku ligu. Taj dvoboj označio je početak europskog uzleta kluba koji je nekoliko godina kasnije rezultirao povijesnom dvostrukom krunom, dok je sezonu kasnije na Rujevici pao i veliki Milan (2-0).
Osim naslova prvaka Hrvatske u sezoni 2016./2017., Rijeka je u ovom razdoblju osvojila i Kup Hrvatske 2014., 2017., 2019. i 2020. godine, kao i Superkup 2014. godine. Klub je također više puta nastupio u skupinama Europske lige te bio nadomak plasmana u skupinu UEFA Lige prvaka.
Jedna od najemotivnijih sezona bila je ona 2024./2025. u kojoj je Rijeka u jednom nevjerojatnom zanosu stigla do druge duple krune u vladavini Damira Miškovića. Predvođena trenerom Radomirom Đalovićem, nakon teškog poraza od Olimpije i ispadanja iz Konferencijske lige, Bijeli su odigrali odličnu sezonu koju su na kraju okončali ispred Dinama i Hajduka za nevjerojatne scene slavlja na Rujevici i riječkom Korzu.
Važan dio razvoja kluba bio je i rast zajednice navijača. Danas Rijeka broji više od 16 tisuća članova, što svjedoči o snažnoj povezanosti kluba s gradom i navijačima. Brojne proslave na riječkom Korzu nakon velikih pobjeda i osvajanja trofeja ostale su trajno upisane u kolektivno sjećanje svih koji vole klub s Kvarnera.
Iako su trofeji i europske utakmice najvidljiviji dio tog puta, možda je još važnija stabilnost i sustav koji je stvoren u klubu. Rijeka je izrasla u organiziran i moderan nogometni kolektiv s jasnom strategijom, sportskom politikom i ambicijom da trajno ostane u vrhu hrvatskog nogometa.
Veliku podršku na tom putu Mišković ima i u svojoj obitelji – supruzi Snježani te kćerima Anni i Matei, koje su mu tijekom svih ovih godina bile snažan oslonac.
Danas, više od desetljeća nakon početka tog projekta, jasno je da je 20. ožujka 2012. bio jedan od ključnih datuma u povijesti kluba. Dan kada je započelo novo poglavlje riječkog nogometa – poglavlje obilježeno vizijom, radom i brojnim uspjesima.
Sretan rođendan, predsjedniče," napisali su iz Rijeke na službenoj stranici kluba.
🎁 Četrnaest godina na čelu Rijeke ispunjenih povijesnim uspjesima. Damir Mišković danas slavi 6️⃣1️⃣ rođendan, našem predsjedniku želimo sve najbolje, prije svega zdravlje, puno sreće i novih sportskih uspjeha s našom Rijekom 🔵⚪#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/jyjqWpTPls— NK Rijeka (@NKRijeka) March 20, 2026
