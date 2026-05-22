Čeka li Zagreb novosadski scenarij na kolodvoru? 'Nije pitanje hoće li, nego kada će se urušiti'

Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru, odlomio se komad stakla, pao na peron 202 i stavio ga izvan funkcije.

Da se putnik koji je u tom trenutku stajao na peronu nije pomaknu svega nekoliko sekundi ranije, sve je moglo završiti tragično.

Kako je do razbijanja stakla došlo, tek se treba utvrditi.

U tijeku pregled svih perona

"Naš sektor sigurnosti pregledava snimke kako bi se doznalo dali je događaj uzrokovan ljudskim ili nekim drugim, možda tehničkim faktorom. U istragu što se tamo dogodilo uključene su sve naše službe. Služba za održavanje i služba za sigurnost. Danas i tijekom jučerašnjeg dana u tijeku je bio tehnički pregled samog stepeništa“, rekla je Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga.

Iz predostrožnosti pregledat će se i ostali peroni. No sigurnosni incident otvorio je i puno šire pitanje - u kakvom je zapravo stanju autobusni kolodvor?

Građani zgroženi stanjem kolodvora

Kroz kolodvor svakoga dana prođe najmanje 15 tisuća putnika. Pitali smo ih što im prvo upadne u oči kada stignu u glavni grad.

"Malo i smeće, malo prljavština", rekla je Milica iz Petrinje.

"Trebalo bi sve novo napravit, sve promijenit. To je zmazano jako", rekao je Milivoj iz Zagreba.

"Staro je, prestaro, ništa se ne pravi, nitko ništa ne poduzima", smatra Ilonka iz Zagreba.

Grad negira sigurnosne probleme

Snimku pada stakla objavio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

"Vidjeli smo samo za dlaku je izbjegnuta tragedija, a čeka li nas u konačnici novosadski scenarij, jer te čelične konstrukcije koje drže te perone su u jako lošem stanju i čelične šipke su dosta korodirale. Nije pitanje hoće li, nego samo kada će se srušiti", rekao je Ivan Matijević, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Gradska vlast svjesna je estetskih problema Autobusnog kolodvora, sigurnosne negiraju.

"Redovito se sve provjere vrše tako da mi nemamo nikakvog razloga brinuti o sigurnosti. Zgrada naravno nije u stanju kakvo bi bilo zadovoljavajuće za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute", rekla je Danijela Dolenec, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika.