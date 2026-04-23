Jesmo li nogometno razmaženi? 'Vi Hrvati imate bitnu stvar koja vas čini drugačijima'

Matjaž Kek, cijenjeni slovenski nogometni stručnjak, bivši izbornik Slovenije i bivši trener Rijeke s kojom je osvojio povijesnu dvostruku krunu 2017. godine, gost je u podcastu Net.hr "Maksanov korner". Matjaž Kek bez zadrške analizira hrvatsku nogometnu reprezentaciju uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Kek daje detaljan uvid u snagu momčadi Zlatka Dalića, komentira protivnike Vatrenih u skupini L Englesku, Ganu i Panamu, otkriva svog favorita za naslov prvaka svijeta, te odgovora na pitanje je li Hrvatska postala nogometno "razmažena" nacija?

U opširnom razgovoru Matjaž Kek dotiče se i vruće teme u hrvatskim medijima - treba li Dinamov golgeter Dion Drena Beljo dobiti pozivnicu za Mundijal, a komentira i strelovit uspon mladog braniča Luke Vuškovića.

'Hrvatska se prošetala kroz kvalifikacije, ciljevi su visoki'

Nakon srebra iz Rusije i bronce iz Katra sa dva posljednja Mundijala, ljestvica očekivanja za hrvatsku reprezentaciju postavljena je iznimno visoko. Pitali smo Keka koliko realno Hrvatska može na predstojećem Mundijalu, s obzirom na to da se momčad značajno promijenila?

"Pa, teško je sada sa strane komentirati što bi bio to uspjeh za hrvatsku reprezentaciju koja je bila druga i treća na svijetu. Normalno da se sada možda i postavlja pitanje ili konstatacija 'sad je došlo vrijeme da Hrvatska uzme zlato'. Međutim, mislim da su posljednja dva uzastopna rezultata na Mndijalu 2018. u Rusiji i 2022. u Katru bila toliko velika, što je potvrdila svega dobrog što se napravilo i što se radi u Hrvatskom nogometnom savezu. Istina, promijenila se reprezentacija, a koliko je bilo samo pitanja, upitnika u Hrvatskoj. Pitali ste se u Hrvatskoj što će se nama dogoditi kad se oproste senatori i neki, jako, jako bitni igrači? U oba slučaja velikih rezultata hrvatske reprezentacije ništa se nije toliko dramatično dogodilo. Došli su neki novi klinci koji su prihvatili ideju i viziju izbornika i starijih igrača i Hrvatska je opet, zapravo, skoro da ne podcjenjujem nikog, ali Hrvatska se baš prošetala kroz kvalifikacije za Europsko prvenstvo. I jasno je da su ciljevi kod vas u domovini i u reprezentaciji Hrvatske normalno visoki, pa ja mislim da i sam izbornik i svi igrači postavljaju si visoke ciljeve i to je jedino po meni jedino normalno i jedino prihvatljivo. Mislim da nas u SAD-u, Kanadi i Meksiku čeka dosta specifično prvenstvo. Igra se na drugom kontinentu, to su uvijek jako, jako nezgodni termini, duga putovanja, ali prije svega kvaliteta i jedno iskustvo koje zrači iz hrvatske reprezentacije, od izbornika, stručnog stožera do svakog igrača pojedinačno, od kapetana nadalje, mislim da su dobar temelj za optimizam u Hrvatskoj. Uvjeren sam da će Hrvatska najprije, jasno, ono što je najbitnije, proći grupu. E, onda počinju te utakmice gdje je Hrvatska već puno puta pokazala da zna odigrati na rezultat, da zna odigrati i dobiti utakmice kad se ide na ispadanje", govori Matjaž Kek.

'Ne znam zašto bi se Hrvatska bojala Engleske'

Hrvatska Svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Engleske, nominalno najtežeg suparnika u skupini. Kek analizira Engleze, ali i ostale protivnike, Ganu i Panamu i upozorava da na Mundijalu nema lakih utakmica.

Gospodine Kek, kakva vam je engleska reprezentacija, odnosno kako vam Englezi izgledaju? Jedni od favorita jesu, ali realno, mogu li Englezi otići do polufinala i finala?

"S Englezima smo mi Slovenci igrali odlučujuću utakmicu na Europskom prvenstvu za prolazak grupe. Igrali smo 0-0 i mislim da Engleska ima puno problema. Sve su to igrači koji igraju u najmoćnijim klubovima, ali traži ili čeka se puno taj neki rezultat koji bi potvrdio tu moćnu ligu, sve te financijske uloške, sve tu kvalitetu od Kanea dalje, na primjer. Ali mislim da je jako bitno, normalno, otvaranje. Ali ne znam zašto u sebi ni u jednom momentu Hrvatska bi se bojala Engleske. Da, respekt. Englezi uvijek zasluže zbog svega u nogometu, ali samo respekt, a nikako da bi se Hrvati bojali Engleske. To je reprezentacija koja je pokazala svu kvalitetu, a koja je pokazala dosta slabosti, a siguran sam da će analize i pripreme na tu utakmicu, prvu koja je otvaranje Svjetskog prvenstva, koja je jako bitna sa strane hrvatske reprezentacije, biti napravljene u onaj, u detalj. Pa mislim da će ta utakmica jednog od favorita, možda u svim kladionicama uvijek prije svih prvenstava, Engleske i Hrvatske, biti jedan od hitova prve runde ili prvog dijela Svjetskog prvenstva."

O Gani i Panami

Kakva je reprezentacija Gana? Kažu bolji poznavatelji ganske nogometne reprezentacije da su jako dobri, da su jako nezgodni.

"Pa, bilo bi pogubno nekog podcijeniti na Mundijalu. Gana ima pojedince koji igraju u top klubovima. Gana je jedna reprezentacija koja će željeti, koja je gladna uspjeha, a naročito ako ostanu neporaženi ili ako dobiju prvu utakmicu, pa bi onda to moglo postati jako, jako opasno. A prije svega, govorim o Svjetskom prvenstvu i ne vidim reprezentacije koja bi bila takva da ju možeš podcjenjivati ili pojedinačno ili momčadski, pa mislim da se toga ne treba bojati. Iako, rekao sam, te utakmice, ta druga utakmica, zna biti jako, jako teška, zahtjevna, naročito ako bude rezultat protiv Engleske takav da ostavlja otvorena puno pitanja."

Panama je nepoznanica...

"Da, oni su baš nepoznanica. Da, to je reprezentacija i ne znamo puno toga mi o Panami u ovim prostorima, a opet, to je reprezentacija koja će vrlo vjerojatno imati puno navijača na Mundijalu. Isto tako, to će biti utakmica koja će biti već treće kolo SP-a, kad će se već puno toga znati. Ali, opet mislim da je kvaliteta apsolutno, i što se tiče utakmice s Ganom i što se tiče utakmice s Panamom, na strani Hrvatske. Međutim, to treba pokazati na igralištu."

Dilema izbornika Dalića: Treba li pozvati Diona Drenu Belju?

Jedna od glavnih tema u hrvatskom medijskom prostoru je impresivna forma Dinamovog napadača Diona Drene Belje, koji je ove sezone u svim natjecanjima postigao 35 pogodaka, odnosno na 28 je u SHNL-u trenutno. Pitanje koje se nameće jest - je li Dion Drena Beljo zaslužio poziv u reprezentaciju? Treba li po vama Dion Drena Beljo dobiti poziv izbornika? Kako komentirate njegov golgeterski rast i da li u principu on treba zabiti još više golova da bi bio na tom popisu, jer kao da golovi u HNL-u ne vrijede kao neki golovi u ligama petice?

"Stvarno je impresivna sezona do sada iza Belje. Jako dobro se Beljo uklopio u Dinamo. Očekivanja su bila velika, na kraju krajeva, zato je i doveden u Dinamo, iako mu sezone u Augsburgu, pa i u Rapidu, nisu bile baš dobre. No, ove godine stvarno zabija i dobro igra kao i cijeli Dinamo. E, sada, s moje strane uplitati se u odluke kolege koga jako, jako poštujem i koji, na kraju krajeva, je dokazao sa svim svojim silnim rezultatima da zaslužuje i respekt i veliko poštovanje, mislim da s moje strane ne bi bilo to u redu. Opet smo blizu te vruće i osjetljive teme. Domaći igrači, da ili ne? A dokazano je da i igrači koji su igrali u HNL-u mogu jako, jako puno dati sa svojom kvalitetom u reprezentaciji. I siguran sam da će vaš izbornik skupa sa svojim stručnim stožerom odabrati one igrače koji su u danom momentu najbolji, adekvatniji zahtjevima koje će biti postavljene pred njih i da će biti, normalno, ta odluka koja će se na kraju secirati putem navijača, putem medija, putem stručnjaka, putem silnih podcasta, analiza, studija i tako dalje, a rezultat će pokazati tko je bio u pravu. Mislim, ne bih volio da se sada već prije Svjetskog prvenstva stvara neka nervoza i neka napetost. OK, to je sve nogomet i to sve spada uz taj nogomet, ali opet sam rekao, biti drugi i treći na svijetu, igrati finale Lige nacija, prošetati opet kroz kvalifikacije za SP... Istina je da je na Europskom prvenstvu u Njemačkoj Hrvatska jako brzo otišla kući, ali sve to daje nam, bar meni osobno, za pravo da očekujem jako moćnu Hrvatsku. Tko god da igra na kraju. Vraćaju se u proces treninga Gvardiol i Kovačić, jako bitni igrači. A opet, odabir i imena igrača, to je i obaveza i nekako odgovornost izbornika i stručnog stožera."

'Došli su neki novi klinci, a Vušković je jedan od njih'

Uz Belju, još jedno mlado ime privlači pažnju je mladi branič Luka Vušković, koji pruža zrele partije u HSV-u u Bundesligi i reprezentativnom dresu. Je li Matjaža Keka iznenadilo da Luka Vušković tako dobro igra za te godine? Ima 19 godina, a tako zrelo igra, neki bi rekli kao napadač, zabija golove, a branič je.

"Jako dobro igra Luka Vušković, to ste u pravu. Baš jako dobro. Uz to što igra jako dobro u klubu, što mu je sezona onako baš, baš dobra, dobra, jako dobro se uklopio i u reprezentaciju Hrvatske i u utakmicama koje igra, u minutama koje dobije od izbornika, potvrdio je tu svoju kvalitetu. I potvrdio je, možda meni osobno, ono što sam prije rekao - neki senatori su otišli, napravili odlične rezultate, a došli su neki novi klinci. Vušković je jedan između tih koji su apsolutno, bar za sada, opravdali svoj poziv u reprezentaciju. I prije svega želim da mladić ostane zdrav i da bude jedan od nositelja te drukčije Hrvatske, nove Hrvatske, s nekom novom idejom i s nekom novom energijom."

O favoritima i 'razmaženoj' naciji

Za kraj analize reprezentativnog nogometa, Kek imenuje svog favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva, te daje svoje viđenje teze da je Hrvatska, zbog silnih uspjeha, postala "razmažena" nogometna nacija.

Španjolska kao prvi favorit

Tko je po Keku najveći favorit Mundijala? Neka to bude reprezentacija koja vam se po stilu nogometa jako sviđa.

"Samo Španjolska. Što se toga tiče, ako netko ima mogućnost odabira... pa makar se igralo u Americi, u Meksiku i u Kanadi, ali Španjolska je ta koja nekako u kontinuitetu dolazi do stvarno vrhunskih rezultata i u pitanju je jedne reprezentacije. Španjolska je moj odgovor."

'Taj ponos i nacionalni naboj je uvijek radio Hrvatsku malo drukčijom'

Je li Hrvatska nogometno razmažena nacija, ako se uzmu u obzir dva zadnja uspjeha na Mundijalima 2018. u Rusiji i 2022. u Katru?

"Da sam ja na vašem mjestu i ja bi bio nogometno razmažen, kao što vi Hrvati i jeste nogometno razmaženi. To je i normalno. Posljednja dva rezultata na SP-u su u vašoj zemlji digli letvicu uspjeha i očekivanja javnosti jako visoko, a s druge strane, rekli smo već u samom uvodu, taj sportski život uz igralište, uz stadione, ide u jednom smjeru, jednom te istom, ruku pod ruku kod vas u Hrvatskoj. Puno danas ima informacija, puno analiza, raspravljanja tko je u pravu, tko nije u pravu. Ali, ja mislim da, s jedne strane, očekivano, kako sam rekao, visoka su očekivanja u vašoj zemlji i u samoj hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. S druge strane, vi Hrvati imate jedan ponos, jedan nacionalni naboj koji je uvijek radio, činio Hrvatsku u nogometu malo drugačijom nogometnom reprezentacijom od ostalih. 'Kockasti' ili 'Vatreni', kako god želite, su uvijek znali opravdati visoka očekivanja. Stvarno ne znam zašto sada ne bi ljudi u Hrvatskoj normalno očekivali puno i bili optimisti, spremni na svoj način pomagati reprezentaciji koja je apsolutno, apsolutno zaslužila podršku i pljesak. Od izbornika Zlatka Dalića, Saveza, do onog zadnjeg igrača i preko kapetana Luke Modrića, svi su zaslužili veliku, veliku podršku, veliki pljesak".

