NOVA ERA /

Slovenija ima novog izbornika: Igrao je za Dinamo, a povezivalo ga se s klupom Hajduka i Dinama

Slovenija ima novog izbornika: Igrao je za Dinamo, a povezivalo ga se s klupom Hajduka i Dinama
Foto: Vid Ponikvar/sportida/sipa Press/profimedia

Bivši nogometaš Dinama kojeg se ne tako davno povezivalo s Dinamovom klupom

15.1.2026.
16:41
Sportski.net
Vid Ponikvar/sportida/sipa Press/profimedia
Slovenija je u potrazi za novim izbornikom otkako je Matjaž Kek napustio tu poziciji početkom prosinca prošle godine. Slovenska Ekipa piše da je novi izbornik pronađen.

Boštjan Cesar, bivši nogometaš Dinama kojeg se ne tako davno povezivalo s Dinamovom klupom, trebao bi uskoro preuzeti uzde slovenske reprezentacije, a uskoro se očekuje službena objava. Uz njega su kandidati bili Darko Milanič, Ante Šimundža, Luka Elsner i Mišo Brečko te stranci Albert Reira i Victor Sanchez.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Cesar je vodio slovensku U-19 reprezentaciju 2021., a onda je bio Kekov pomoćnik više od dvije godine. Klupu je napustio da bi postao trenerom Maribora u listopadu 2024., a na kraju te sezone je napustio Maribor. 

Početkom prošle godine, kada se tresla klupa Fabiju Cannavaru i Gennaru Gattusu, Cesar se povezivao s poslom u naša dva kluba. Cesar te glasine nije opovrgao što znači da je nečega bilo, ali ipak je ostao u Mariboru.

POGLEDAJTE VIDEO: Naši jedva čekaju da krene: Evo kako je izgledao završni dan priprema hrvatske reprezentacije

