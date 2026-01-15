Dinamo doveo beka iz Vukovara, Jeličić bez milosti: 'Ne bi mogao čuvati ni gumenu patku'

Dinamo nastavlja biti vrlo aktivan na zimskom tržištu i jasno je da uprava na Maksimiru ne želi ništa prepustiti slučaju. Nakon što su ugovore potpisali mladi Roko Ban i Ayoub Abdallah Makhfaoui, koji su ponajprije planirani za juniorski pogon, plavi su posegnuli i za pojačanjem iz SuperSport HNL-a.

Novi igrač Dinama postao je Paul Bismarck Tabinas (23), desni bek koji stiže iz Vukovara. Klub je transfer potvrdio objavom na službenom Instagram profilu, gdje je objavljena fotografija nasmijanog reprezentativca Filipina prilikom potpisivanja ugovora, okruženog trofejima koji simboliziraju bogatu Dinamovu povijest.

Tabinas je u posljednjim danima izazvao popriličnu raspravu među navijačima i nogometnom javnošću. Riječ je o igraču kojeg odlično poznaje Alberto Capellas, šef Dinamove škole nogometa, koji mu je bio izbornik u reprezentaciji Filipina te ga je preporučio Zvonimiru Bobanu.

Ipak, nisu svi oduševljeni ovim potezom. Posebno oštar bio je bivši nogometaš i sadašnji analitičar Joško Jeličić, koji nije birao riječi:

„Taj dečko u fazi obrane ne može čuvati ni gumenu patku. Sad je zaboravio na Livaju koji mu je zabio pobjednički pogodak.“

Tabinas je ove sezone upisao devet nastupa u 18 kola HNL-a za Vukovar, uz jednu asistenciju. Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 200 tisuća eura.

Sam igrač ne skriva zadovoljstvo dolaskom na Maksimir:

„Ovo je za mene veliki dan. U Hrvatskoj sam gotovo tri godine i posebno mi je zadovoljstvo igrati za najbolji hrvatski klub. Dat ću sve od sebe da pomognem momčadi i ostvarimo što bolje rezultate“, poručio je Tabinas.

Pojačanja su Dinamu prijeko potrebna s obzirom na iznimno gust raspored koji slijedi. Plavi su prvi dio sezone završili na vrhu prvenstvene ljestvice, a u veljači ih očekuje i nastavak europske avanture u UEFA Europskoj ligi.

Već sljedećeg tjedna Dinamo igra dvije izuzetno važne utakmice, FCSB dolazi na Maksimir, a potom slijedi gostovanje kod Midtjyllanda. Upravo će takvi dvoboji pokazati koliki će stvarni doprinos nova pojačanja imati u borbi za trofeje.

