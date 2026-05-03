Drama na Old Traffordu /

Alexu Fergusonu pozlilo uoči derbija, hitna ga odvezla sa stadiona!

Alexu Fergusonu pozlilo uoči derbija, hitna ga odvezla sa stadiona!
Foto: Ulrich Hufnagel/imago sportfotodienst/Profimedia

Podsjetimo, Ferguson je 2018. godine pretrpio teško krvarenje u mozgu, zbog čega je hitno operiran. Liječnici

Legendarni bivši trener Alex Ferguson, 84-godišnji velikan Manchester Uniteda, osjetio je zdravstvene tegobe neposredno prije početka derbija protiv Liverpoola te je morao napustiti Old Trafford još prije početka susreta, prenose britanski Sun.

Ferguson se nalazio na stadionu uoči utakmice Premier lige, no nedugo prije prvog sučevog zvižduka požalio se na loše zdravstveno stanje. Liječničko osoblje brzo je reagiralo i pružilo mu prvu pomoć u tunelu Stretford Enda, nakon čega je prebačen do vozila hitne pomoći gdje je dodatno pregledan.

Prema dostupnim informacijama britanskih medija, legendarni Škot bio je pri svijesti tijekom pregleda i, prema izvorima bliskima situaciji, osjećao se stabilno. Iako je situacija izazvala zabrinutost među navijačima, prve procjene nisu upućivale na ozbiljnije posljedice.

Podsjetimo, Ferguson je 2018. godine pretrpio teško krvarenje u mozgu, zbog čega je hitno operiran. Liječnici su mu tada davali tek 20 posto šanse za preživljavanje. Unatoč tome, oporavio se i već u rujnu iste godine vratio na Old Trafford, gdje je prisustvovao utakmici protiv Wolverhamptona.

O tom teškom razdoblju kasnije je govorio u dokumentarnom filmu Sir Alex Ferguson: Never Give In: „Tog dana dogodilo se pet krvarenja u mozgu. Troje ljudi je preminulo, dvoje je preživjelo. Shvatiš koliko si zapravo imao sreće.“

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
