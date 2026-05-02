Ikona hrvatskog nogometa došla kući: Pokušati će vratiti slavni klub na stare staze

Bivši nogometaš Dinama, Varteksa, Torina i brojnih drugih klubova, Veldin Karić, vratio se kući. Pedesetjednogodišnji bivši napadač postao je sportski direktor Marsonije.

"NK Marsonia službeno potvrđuje imenovanje Veldina Karića na poziciju sportskog direktora, s datumom 30. travnja 2026. godine. Ova odluka dio je šireg usmjerenja kluba prema stabilnom, odgovornom i dugoročno održivom razvoju sportskog segmenta.

Upravljanje klubom temelji se na jasnom principu: sve ključne odluke donose se zajednički, uz punu odgovornost i međusobnu suglasnost uključenih osoba. NK Marsonia uvodi standard potpune transparentnosti u radu, kako prema javnosti, tako i unutar vlastite organizacije.

U tom procesu nema mjesta za odluke donesene pod pritiskom ili bez jasnog konsenzusa. Svaki član odgovornog tima ima pravo izraziti neslaganje, a takav stav uvažava se kao zaštitni mehanizam kluba. Odluke koje nemaju punu podršku ne provode se. Veldin Karić će svoju novu funkciju sportskog direktora aktivno obnašati već od nadolazeće utakmice 25. kola, koja je na rasporedu u nedjelju, 3. svibnja 2026. godine. NK Marsonia ovim putem potvrđuje svoj smjer: odgovornost, jasnoća i zajedništvo ispred kratkoročnih rješenja.

Klub ostaje fokusiran na sportski rezultat, razvoj igrača i izgradnju sustava koji će dugoročno donositi stabilnost i uspjeh," napisali su iz slavonskog velikana prilikom objave svog novog sportskog direktora.

Povijesni klub

Marsonija je jedan od najvećih klubova u Slavoniji. U njoj su potekli brojni velikani hrvatskog nogometa, uključujući Ivicu Olića i Marija Mandžukića, a klub je tijekom 1990-ih i 2000-ih igrao HNL.

No, posljednjih se godina klub iz Slavonskog Broda muči, kako na terenu tako i izvan njega. Problemi s financijama i loše igre degradirali su klub u trećeligaša, a zadnjih se godina natječe u 3. NL Istok, odnosno četvrtom rangu.

Sada se Marsonija želi vratiti u bolje dane, a vjeruju da bi s Veldinom Karićem to mogli i postići. Trenutačno se Marsonija nalazi na 2. mjestu svog prvenstva s bodom, ali i utakmicom manje od prve Slavonije iz Požege.

