Ekskluzivno: Legenda nas ugostila u Varaždinu i progovorila o bizarnoj priči o Vatrenima

Veldin Karić, legendarni bivši nogometaš, nekadašnji povremeni hrvatski reprezentativac, ugostio nas je u Varaždinu uoči šeste utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Skupina smrti? Ma, to su gluposti. Ne vidim razlog da bi mi bili sad u nekoj skupini smrti, da nam prijeti kojekakva skupina smrti. Imamo svjetske igrače i ne vidim tko je bolji od nas. Ne bojim se nikog. Ne trebamo to gledati i pustimo priče te oko skupine smrti. To su gluposti, takvi smo mi ljudi, uvijek tražimo izlike. Veldin Karić za Net.hr.

Pravi domaćin

Nakon kave i ugodnog razgovora u jednom kafiću u centru grada, Veldin Karić nas je, kao pravi domaćin, odveo ispred Dalićevog restorana "The Family", točno do prepoznatljivog, kultnog i nepoderivog Golfa "jedinice" u kockicama s brojem 10, mjesta koje kao da simbolično spaja prošlost i sadašnjost hrvatskog nogometa i progovara o nepoderivom duhu hrvatske nogometne reprezentacije.

Pravo mjesto za razgovor

"Evo, ovo je pravo mjesto za razgovor o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Pucajte, što vas zanima", kaže Veldin Karić.

Restoran se isto nalazi u samom centru Varaždina, a Golf "jedinica", kojeg je Zlatko Dalić kupio na jednoj aukciji, nosi potpise hrvatskih reprezentativaca. U takvom ambijentu pričali smo o svemu što trenutno veseli i raduje, ali muči i intrigira navijače Vatrenih.

O nevjerojatnoj situaciji u kojoj se Hrvatska, unatoč pet utakmica bez poraza u skupini L, 13 bodova i impresivnoj gol razlici 17-1, iznenada našla u mogućoj “skupini smrti, jer u Pragu nije uspjela svladati Češku.

'Skupina smrti? To su gluposti'

Veldin Karić otvoreno govori o formi napadača, o Zlatku Daliću koji na klupi Hrvatske broji 101. utakmicu, ali i o promjenama koje očekuje protiv Gibraltara. Veldin Karić navodi kako su neki nogometaši zavrijedili Dalićev poziv i šansu u reprezentaciji Hrvatske, kako su napadači trebali dati više, bez obzira na impresivnu gol razliku koju Hrvatska ima...

"Reprezentacija Hrvatske bi protiv Gibraltara trebala igrati s igračima koji su manje igrali u ovim kvalifikacijama. Mi svi govorimo, svi smo izbornici, ima nas, ali trebali bi igrati s dva napadača i mislim da bi tu mali Baturina trebao dobiti šansu. To je nasljednik Luke Modrića, a i u vrhunskoj formi je Lovro Majer. Protiv Češke je pristup bio loš, igrao se na remi, na rezultat koji su postigli. Slušajte, ima dosta igrača u našoj reprezentaciji, našoj ligi i vani koji igraju, koji su zaslužili poziv u repezentaciju. Ima ih. Ali, izbornik je taj koji bira i on e odgovoran za rezultate koji su sad stvarno dobri. No, mislim da bi trebali gledati malo više napadačkog nogometa i gledati igrače koj su u formi i koji zabijaju. Nogomet se igra za golove. Imamo doduše gol razliku 17-1, to je velika gol razlika, ali što se tiše napadačkog dijela, mislim da smo mogli i možemo puno više.

Čitav intervju Veldina Karića za portal Net.hr pogledajte u priloženom videu gore.

