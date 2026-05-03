Prošle su tri godine od smrti 'kralja zabave': Prisjetite se njegovog života kroz emotivnu galeriju

Na današnji dan prije tri godine napustio nas je Jasmin Stavros, glazbenik koji je svojim hitovima i nevjerojatnom energijom obilježio domaću scenu i osvojio srca publike diljem regije. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu među obožavateljima, ali i kolegama koji ga pamte kao neponovljivog “kralja zabave”.

Karijeru su mu obilježile pjesme poput „Dao bih sto Amerika“, „Umoran sam“, „Kad se prijatelji rastaju“ i „Opala“, a zanimljivo je da mu je umjetničko ime dao legendarni Rajko Dujmić.

Jasmin Stavros preminuo je nakon borbe s teškom bolešću, no iza sebe je ostavio neizbrisiv trag.

Prisjetite se njegovog života i karijere kroz emotivnu galeriju.