SJEĆANJE NA STAVROSA /

Prošle su tri godine od smrti 'kralja zabave': Prisjetite se njegovog života kroz emotivnu galeriju

Prošle su tri godine od smrti 'kralja zabave': Prisjetite se njegovog života kroz emotivnu galeriju
Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL
Jasmin Stavros (rodnog imena Milo Vasić), rođen je u Splitu 1. studenoga 1954. godine. Cijelu svoju karijeru posvetio je glazbenom stvaralaštvu, a glazbeni put započeo je još u djetinjstvu pohađajući glazbenu školu.
Na današnji dan prije tri godine napustio nas je Jasmin Stavros, glazbenik koji je svojim hitovima i nevjerojatnom energijom obilježio domaću scenu i osvojio srca publike diljem regije. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu među obožavateljima, ali i kolegama koji ga pamte kao neponovljivog “kralja zabave”.

Karijeru su mu obilježile pjesme poput „Dao bih sto Amerika“, „Umoran sam“, „Kad se prijatelji rastaju“ i „Opala“, a zanimljivo je da mu je umjetničko ime dao legendarni Rajko Dujmić.

Jasmin Stavros preminuo je nakon borbe s teškom bolešću, no iza sebe je ostavio neizbrisiv trag.

Prisjetite se njegovog života i karijere kroz emotivnu galeriju.

 

 

3.5.2026.
16:45
Hot.hr
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Jasmin StavrosSmrtBolest
