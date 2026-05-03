Svi se sjatili! Oproštajni koncert Tereze Kesovije okupio brojne poznate: Evo tko je sve došao

Na Starom placu u Splitu glazbena diva Tereza Kesovija (87) se nakon 60 godina karijere oprostila od publike. Ovo je, kako je najavila, njezin posljednji, oproštajni koncert. Koncert se održao u sklopu Sudamje, proslave dana Grada Splita. U cijelu priču uključen je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je odmah dao podršku ideji da se Terezin posljednji koncert održi upravo u Splitu. Koncert nisu propustila ni brojna poznata lica iz javnog života. Dio atmosfere iz Splita pogledajte u fotogaleriji.

Tereza Kesovija jedno je od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe. Rođena je 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku, a glazbeno obrazovanje stekla je studirajući flautu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na sceni je prisutna još od 1959. godine, a širu popularnost stekla je početkom 1960-ih, među ostalim pobjedom na natjecanju „Prvi pljesak“ 1961. godine.