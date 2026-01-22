Glazbena diva Tereza Kesovija najavila je kraj karijere, a posljednji koncert bit će u Splitu

Glazbena diva Tereza Kesovija (87) privodi kraju impresivnu karijeru dugu više od šest desetljeća, a svoj oproštajni koncert, kako doznaje Dalmacija Danas, održat će upravo u Splitu. Tu informaciju potvrdio je poznati splitski estradni menadžer Ivica Bubalo, koji je otkrio da su detalji nastupa već načelno dogovoreni.

Bubalo ističe kako se s Terezom tijekom dana čuo u više navrata te da mu je pjevačica jasno dala do znanja koliko joj Split znači. Prema njegovim riječima, Tereza ne može zamisliti završetak glazbenog puta bez nastupa u tom gradu, a kao mjesto koncerta odabrano je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu. Točan datum još nije definiran, no očekuje se da će uskoro biti poznat.

Gradonačelnik dao podršku

U cijelu priču uključen je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je, prema Bubalovim riječima, odmah dao podršku ideji da se Terezin posljednji koncert održi upravo u Splitu. Emocije nisu izostale. Bubalo navodi kako je pjevačicu posebno dirnula pomisao da će se od publike oprostiti baš u gradu kojem se uvijek rado vraćala.

Tereza Kesovija jedno je od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe. Rođena je 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku, a glazbeno obrazovanje stekla je studirajući flautu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na sceni je prisutna još od 1959. godine, a širu popularnost stekla je početkom 1960-ih, među ostalim pobjedom na natjecanju „Prvi pljesak“ 1961. godine.Đ

Foto: Robert Anic/pixsell

Zapaženu međunarodnu karijeru ostvarila je u Francuskoj, posebice u Parizu, gdje je nastupala u prestižnim dvoranama poput Olympije i Bobina. Dvaput je nastupila i na Euroviziji:1966. godine predstavljala je Monako s pjesmom „Bien plus fort“, a 1972. godine Jugoslaviju s pjesmom „Muzika i ti“. Iza sebe ima bogatu diskografiju i brojne koncerte diljem svijeta. Oproštajni koncert u Splitu tako će označiti emotivan kraj jedne od najznačajnijih glazbenih karijera na ovim prostorima.