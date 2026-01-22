FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVNI OPROŠTAJ /

Glazbena diva Tereza Kesovija najavila je kraj karijere, a posljednji koncert bit će u Splitu

Glazbena diva Tereza Kesovija najavila je kraj karijere, a posljednji koncert bit će u Splitu
×
Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Oproštajni koncert u Splitu tako će označiti emotivan kraj jedne od najznačajnijih glazbenih karijera na ovim prostorima

22.1.2026.
20:46
Matea Bahovec
Grgo Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glazbena diva Tereza Kesovija (87) privodi kraju impresivnu karijeru dugu više od šest desetljeća, a svoj oproštajni koncert, kako doznaje Dalmacija Danas, održat će upravo u Splitu. Tu informaciju potvrdio je poznati splitski estradni menadžer Ivica Bubalo, koji je otkrio da su detalji nastupa već načelno dogovoreni.

Bubalo ističe kako se s Terezom tijekom dana čuo u više navrata te da mu je pjevačica jasno dala do znanja koliko joj Split znači. Prema njegovim riječima, Tereza ne može zamisliti završetak glazbenog puta bez nastupa u tom gradu, a kao mjesto koncerta odabrano je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu. Točan datum još nije definiran, no očekuje se da će uskoro biti poznat.

Gradonačelnik dao podršku

U cijelu priču uključen je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je, prema Bubalovim riječima, odmah dao podršku ideji da se Terezin posljednji koncert održi upravo u Splitu. Emocije nisu izostale. Bubalo navodi kako je pjevačicu posebno dirnula pomisao da će se od publike oprostiti baš u gradu kojem se uvijek rado vraćala.

Tereza Kesovija jedno je od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe. Rođena je 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku, a glazbeno obrazovanje stekla je studirajući flautu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na sceni je prisutna još od 1959. godine, a širu popularnost stekla je početkom 1960-ih, među ostalim pobjedom na natjecanju „Prvi pljesak“ 1961. godine.Đ

Glazbena diva Tereza Kesovija najavila je kraj karijere, a posljednji koncert bit će u Splitu
Foto: Robert Anic/pixsell

Zapaženu međunarodnu karijeru ostvarila je u Francuskoj, posebice u Parizu, gdje je nastupala u prestižnim dvoranama poput Olympije i Bobina. Dvaput je nastupila i na Euroviziji:1966. godine predstavljala je Monako s pjesmom „Bien plus fort“, a 1972. godine Jugoslaviju s pjesmom „Muzika i ti“. Iza sebe ima bogatu diskografiju i brojne koncerte diljem svijeta. Oproštajni koncert u Splitu tako će označiti emotivan kraj jedne od najznačajnijih glazbenih karijera na ovim prostorima.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Raditi ovo na minusu ili + 30 nije lako: 'Ali užitak je kad ga ljudi kušaju i pohvale'

Tereza KesovijaGlazbena DivaSplitKoncert
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EMOTIVNI OPROŠTAJ /
Glazbena diva Tereza Kesovija najavila je kraj karijere, a posljednji koncert bit će u Splitu