Kakvi frajeri! Oluja je u Miamiju, a zvijezde Formule 1 su pokazale kakvi su džentlemeni

Najprije je stigla nesnosna vrućina, a u ovim trenucima u Miamiju je jako nevrijeme. Miami Herald javlja kako je u ovim trenucima u Miamiju oluja i kako se kiša širi po gradu Miamiju i okolici.

Olujno vrijeme počelo je pristizati već rano u nedjelju u okruzima Miami-Dade i Broward, kao najava 80-postotne vjerojatnosti oborina koju je najavila Nacionalna meteorološka služba.

"Kiša se širi Južnom Floridom“, rekao je meteorolog CBS News Miamija Scott Withers, upozorivši i na opasnost od bujičnih poplava u obalnim dijelovima regije. Prema prognozama meteorološke službe, najintenzivnije razdoblje očekuje se između podneva i 20 sati.

"Mogući su obilni pljuskovi, jaki udari vjetra i česte munje“, upozorila je Nacionalna meteorološka služba.

Kiša je već poremetila planove velikih sportskih događaja. Utrke automobila u Miami Gardensu i velikog golf turnira u Doralu.

Nedjeljna utrka Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix započet će po lokalnom vremenu u 13 sati umjesto u 16, kako bi se izbjegao najgori dio nevremena. Po hrvatskom vremenu Velika nagrada Miamija počinje u 19.00, a emisija Formula 1 na RTL-u u 18.00. Sve možete gledati, naravno, na glavnom kanalu RTL-a i Voyo.

Vrijeme utječe i na završnicu golf turnira Cadillac Championship u Trump National Doralu. Početak posljednje runde u 7:30 odgođen je "zbog opasne vremenske situacije“, a ulazi za publiku na početku dana ostali su zatvoreni.

I dok svijet Formule 1 prati razvoj situacije oko vremena u Miamiju uoči Velike nagrade Miamija, vozači Formule 1 fotografirani su sa svojim boljim polovicama, neki i sa psima, kako dolaze na Miami International Autodrome. Zvijezde Formule 1 pokazale su kakvi su gentlemeni jer su svoje bolje polovice štitili s kišobranima od kiše.

Ljubavi, stisni se uz mene! Pogledajte galeriju.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Špoljar u Maksanovom korneru o Ferrariju: 'Imaju sve uvjete za uspjeh, osim mentaliteta'