Tragična priča o TikTok zvijezdi koja je postala ubojica

No, iza kulisa viralnih videa i nasmiješenih objava skrivala se mračna stvarnost ispunjena zlostavljanjem, ljubomorom i ovisnošću, priča koja je kulminirala hladnokrvnim dvostrukim ubojstvom i šokirala javnost koja ih je poznavala samo kroz ekran.

Američki san pretvoren u krvoproliće

Ali Abulaban, poznatiji pod nadimkom @jinnkid, bio je zvijezda u usponu. Njegovi humoristični skečevi i imitacije, poput one Tonyja Montane iz 'Lica s ožiljkom', donijeli su mu vojsku pratitelja. U videima se često pojavljivala i njegova supruga Ana, stvarajući sliku sretnog para koji zajedno gradi karijeru u Kaliforniji. Stvarnost je, međutim, bila paklena. Ali je bio patološki ljubomoran i nasilan, a svoju je suprugu verbalno zlostavljao, ponekad čak i tijekom prijenosa uživo.

Kako je Anina popularnost na društvenim mrežama također počela rasti, njegova je posesivnost postajala sve izraženija. Optuživao ju je za nevjeru i neprestano je kontrolirao. Tenzije su kulminirale u listopadu 2021. godine. Nakon što ga je Ana zamolila da se iseli, Ali je potajno napravio kopiju ključa stana i na kćerinu tabletu instalirao aplikaciju za prisluškivanje. Čuvši u stanu muški glas, upao je unutra i u naletu bijesa ubio Anu i njezina prijatelja Rayburna Barrona. Sudac je na suđenju primijetio kako se činilo da je Abulaban, počinivši zločin, preuzeo osobnost lika kojeg je imitirao - Scarfacea, 'hladnokrvnog ubojice bez kajanja'. Osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, a njegova priča, koja razotkriva kako je lov na popularnost uništio jednu obitelj, detaljno je istražena u dokumentarnom filmu 'TikTok ubojstva', dostupnom na platformi Voyo.

