Leclerc nije jedini: Nakon utrke u Miamiju kažnjen i Max Verstappen

Charles Leclerc iz Ferrarija nije jedini koji je kažnjen nakon utrke VN Miamija. Max Verstappen iz Red Bulla, također je naknadno kažnjen.

Dobio je pet sekundi kazne zbog prelaženja bijele linije na izlazu iz boksa. Za razliku od uobičajene prakse, ova je odluka donesena tek nakon utrke.

Suci su objasnili da su tijekom utrke imali ograničene video snimke, pa su odlučili pričekati kraj kako bi pregledali dodatne kutove kamera. Novi dokazi potvrdili su da je Verstappenov prednji lijevi kotač prešao punu bijelu liniju, što je kršenje Sportskog kodeksa.

Ipak, ovo nije niti malo koštalo Maxa. Ostao je na šestom mjestu zahvaljujući visokoj kazni koju je dobio Leclerc. Podsjetimo, nakon provedenih istraga, suci su odlučili Leclercu izreći kaznu prolaska kroz boks (drive-through), koja je, s obzirom na to da je dodijeljena nakon utrke, pretvorena u dodatak od 20 sekundi na njegovo ukupno vrijeme, čime je pao u poretku na osmo mjesto.

