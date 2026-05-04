Ludnica Miamija otkrila nam je neke stvari: Dvije momčadi slave, a jedna je veliki gubitnik

Velika nagrada Miamija označila je povratak Formule 1! Mjesec dana smo čekali na četvrtu utrku sezone pa je Miami bio svojevrsni restart sezone ili F1 2026 2.0.

I bome, čekanje se isplatilo! Miami nam je pružio vrhunsku utrku u kojoj smo uživali od prvog do posljednjeg kruga. Pobjedu je naposljetku odnio Kimi Antonelli ispred dva McLarena, a gubitnik utrke bio je Ferrari, a posebice Charles Leclerc koji je na kraju završio na osmom mjestu. U ovom tekstu donosimo pet najvažnijih zaključaka iz VN Miamija.

1. Antonellijev uspjeh nije slučajnost

Trećom uzastopnom pobjedom, 19-godišnji Kimi Antonelli postao je prvi vozač u povijesti Formule 1 koji je svoje prve tri startne pozicije pretvorio u tri pobjede, učvrstivši svoje vodstvo u poretku vozača na 20 bodova ispred momčadskog kolege Georgea Russella. No, tko god misli da je njegov uspjeh plod sreće, grdno se vara. Talijanski fenomen član je Mercedesovog juniorskog tima od 2019. godine i iza sebe ima nevjerojatan niz uspjeha. Osvajao je naslove u talijanskoj i njemačkoj Formuli 4, kao i u prvenstvima Formule Regional, preskočivši Formulu 3 na putu do vrha. U Miamiju je pokazao i zrelost; nakon što je izgubio vodstvo na startu, morao se probijati kroz poredak i boriti s iskusnim vozačima. Pobjeda pod pritiskom, uz probleme s mjenjačem u završnici, samo je potvrdila da Mercedes u rukama ima vozača za budućnost, ali i za sadašnjost.

2. Ferrarijev korak unatrag unatoč nadogradnjama

Za Ferrari i Charlesa Leclerca, vikend u Miamiju bio je poput vožnje na vrtuljku. Momčad je stigla s velikim paketom nadogradnji i obećavajućim vremenima na slobodnim treninzima. Leclerc je sjajno startao i preuzeo vodstvo u prvom zavoju, no tu su dobre vijesti prestale. Ostatak utrke proveo je u borbi za postolje, da bi sve prosuo skupom pogreškom u pretposljednjem krugu kada je izgubio kontrolu i dodirnuo zid. Incident ga je koštao nekoliko pozicija, a naknadna kazna od 20 sekundi zbog višestrukog kršenja granica staze bacila ga je na razočaravajuće osmo mjesto. Iako bolid očito ima potencijala, vikend je pokazao da Ferrariju još uvijek nedostaje konzistentnosti kako bi se ravnopravno borio za pobjede, a skupa pogreška vozača koji je sam preuzeo odgovornost dodatno je zagorčala ukupan dojam.

3. Verstappen i Red Bull ponovno su u igri

Možda i najpozitivnije iznenađenje vikenda bio je nastup Red Bulla. Nakon što su se mučili na početku sezone, posebice u Japanu, momčad je na Floridu donijela opsežan paket nadogradnji koji je, čini se, riješio ključne probleme. Promjene na bočnim stranicama i stražnjem krilu, ali i rješenje problema s upravljačem na koji se Max Verstappen žalio, rezultirale su golemim napretkom. Četverostruki svjetski prvak odmah se vratio u vrh, osiguravši start iz prvog reda. Iako se na startu izvrtio i pao duboko u poretku, pokazao je sjajan tempo i probio se do petog mjesta. Sam Verstappen je izjavio da još nisu tamo gdje žele biti, ali vikend u Miamiju poslao je jasnu poruku - Red Bull se vratio u borbu.

4. Spektakl u Miamiju ispunio je očekivanja

Pred rasprodanim tribinama i uz prisustvo brojnih svjetskih zvijezda poput Lionela Messija, Rafaela Nadala i Luisa Suáreza, peta utrka Formule 1 u Miami Gardensu pružila je vrhunski show. Iako je start pomaknut za tri sata kako bi se izbjegla prijetnja olujnog nevremena, staza je ponudila sve što navijači žele. Kaos na startu, dva odvojena teška sudara koja su izazvala izlazak sigurnosnog automobila, strateške bitke i neizvjesnost do samog kraja učinili su ovu utrku jednom od najzanimljivijih u dosadašnjem dijelu sezone.

5. McLaren ima dobar bolid, ali loše meteorologe

McLaren je završio s dva bolida na postolju i mogu biti itekako zadovoljni ovim vikendom jer Lando Norris je uzeo, uz drugo mjesto u glavnoj utrci, i pobjedu u sprint utrci u subotu. Ipak, mogli bi poraditi na svojim meteorološkim sposobnostima jer su McLarenovi vozači više puta bili upozoravani kako dolazi jaka kiša, a od kiše smo na kraju vidjeli samo priču o njoj. Kako je poentirao naš stručni suradnik Marko Špoljar u tekstualnom prijenosu uživo "DHMZ je za njih - svemirski brod". Ipak, ako McLaren nastavi u ovom ritmu, neće im biti problem loša prognoza vremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Brkić prisjetio se Ayrtona Senne: 'Njegovo ime ima status koji malo tko može dostići'