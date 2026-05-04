Charles Leclerc kažnjen zbog incidenta na Velikoj nagradi Miamija

Dan glavne utrke Velike nagrade Miamija za vozača Ferrarija Charlesa Leclerca, na stazi Miami International Autodrome, krenuo je nizbrdo nakon što su mu suci dodijelili vremensku kaznu nakon utrke.

Pozvan pred sudačko vijeće

Leclerc je pozvan pred sudačko vijeće zbog tri moguća prekršaja, pokrenuta nakon što se vozač Ferrarija zavrtio u posljednjem krugu i lagano udario u zid. Nakon toga je zabilježeno da je vozio oštećeni bolid u nesigurnom stanju, više puta napuštao stazu i pritom stekao prednost, kao i da je imao kontakt s vozačem Mercedesa Georgeom Russellom u završnoj ukosnici.

Nakon provedenih istraga, suci su odlučili izreći kaznu prolaska kroz boks (drive-through), koja je, s obzirom na to da je dodijeljena nakon utrke, pretvorena u dodatak od 20 sekundi na njegovo ukupno vrijeme, čime je pao u poretku na osmo mjesto, javlja službena web stranica Formule 1.

Hit dokumentarac o Maxu Verstappenu gledajte na Voyo

Objašnjenje sudačkog vijeća

Kazna je izrečena zbog napuštanja staze “u više navrata bez opravdanog razloga”, kako stoji u dokumentu objavljenom nakon saslušanja. Nakon što su saslušali Leclerca i predstavnika momčadi, kao i analizirali podatke, video i radijsku komunikaciju, suci su zaključili:

“Bolid broj 16 zavrtio se u posljednjem krugu u zavoju 3 i udario u zid, ali je nastavio vožnju. Vozač nas je obavijestio da se bolid činio u redu, osim što nije mogao pravilno prolaziti kroz desne zavoje. Zbog tog problema bio je prisiljen sjeći šikane na putu do cilja. Utvrdili smo da je time što je morao sjeći šikane (odnosno napuštati stazu) stekao trajnu prednost. Činjenica da je imao određeni mehanički problem ne predstavlja opravdan razlog. Sukladno tome, izričemo kaznu prolaska kroz boks bolidu broj 16, s obzirom na broj puta kada je napustio stazu i time stekao prednost. Također smo razmatrali postoji li dodatni prekršaj zbog nastavka vožnje s očitim i prepoznatljivim mehaničkim problemom. Utvrdili smo da nema dokaza o postojanju takvog očitog ili prepoznatljivog problema, stoga po tom pitanju nismo poduzeli daljnje mjere", službeno je objašnjenje sudaca FIA-e.

'Oba vozača smatraju da je riječ o manjem trkaćem incidentu'

U zasebnoj istrazi vezanoj uz kontakt Leclerca i Russella u zavoju 17, suci su zaključili da nije potrebno poduzeti daljnje mjere, navodeći u dokumentu sa saslušanja:

“Oba vozača smatraju da je riječ o manjem trkaćem incidentu i s tim smo se složili", zaključak je FIA-e.

Talijanski vozač Kimi Antonelli u Mercedesu slavio je na Velikoj nagradi Miamija, četvrtoj utrci sezone Formule 1.

Za 19-godišnjaka je to već treća uzastopna pobjeda, nakon što je sezonu otvorio njegov momčadski kolega George Russell pobjedom na prvoj utrci.

Utrka je bila vrlo dinamična i puna preokreta od samog početka. Iako je Antonelli startao s prve pozicije, nije najbolje krenuo pa ga je Charles Leclerc u Ferrariju odmah prestigao. Problema je imao i Max Verstappen, koji se izvrtio i pao s drugog na deveto mjesto.

U sedmom krugu su se već dogodila dva incidenta

Već u sedmom krugu dogodila su se dva incidenta zbog kojih je na stazu izašao sigurnosni automobil. Isack Hadjar udario je u ogradu i teško oštetio bolid, dok je Liam Lawson nakon sudara s Pierreom Gaslyjem izazvao prevrtanje Alpineova bolida. Ubrzo je odustao i Nico Hülkenberg.

Utrka je nastavljena u 12. krugu, a već krug kasnije Lando Norris preuzeo je vodstvo od Leclerca. Nedugo zatim i Antonelli je prošao Ferrarijevog vozača. Mercedes je bolje odradio strategiju ulazaka u boks, što je Antonelliju omogućilo povratak na prvo mjesto, koje je zadržao do cilja.

Na kraju je pobijedio s prednošću od 3,26 sekundi ispred Norrisa. Nakon utrke priznao je da start nije bio idealan, ali je pohvalio tempo i strategiju ekipe.

Norris je istaknuo kako ima podijeljene osjećaje. Zadovoljan je timskim učinkom, ali razočaran propuštenom pobjedom, naglasivši koliko je utrka bila zahtjevna zbog upravljanja energijom.

Borba za treće mjesto bila je posebno uzbudljiva. U posljednjem krugu Oscar Piastri prestigao je Leclerca, koji se pritom izvrtio i oštetio bolid. To su iskoristili i Russell i Verstappen te ga prestigli u samoj završnici.

Piastri je nakon utrke rekao da momčad pokazuje napredak te se nadaju još boljem rezultatu na idućoj utrci u Kanadi.

Nakon četiri utrke Antonelli vodi u ukupnom poretku sa 100 bodova, ispred Russella koji ima 80, dok je Leclerc treći sa 63 boda.

Zbog najave lošeg vremena utrka je pomaknuta tri sata ranije, jer lokalni propisi nalažu prekid događaja ako se pojavi grmljavina u blizini.

Sljedeća utrka vozi se za Veliku nagradu Kanade u Montrealu 24. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Špoljar o Ferrariju: 'Imaju sve uvjete za uspjeh, osim mentaliteta'