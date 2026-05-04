Šok i nevjerica! Pogledajte reakcije komentatora Blažička i Novaka na dramatične situacije

BILO JE SVEGA /

Velika nagrada Miamija 2026. pamtit će se manje po pobjedniku Kimiju Antonelliju, a više po nevjerojatnoj količini kaosa koji je vladao na stazi od prvog do posljednjeg kruga.

Pobjedu je naposljetku odnio Kimi Antonelli ispred dva McLarena, a gubitnik utrke bio je Ferrari, a posebice Charles Leclerc koji je na kraju završio na osmom mjestu.

Naši komentatori Neven Novak i Ivica Blažičko dodatno su svojim komentarima pojačali ovu dramatičnu utrku, a njihove reakcije na najzanimljivije trenutke utrke pogledajte u videu.