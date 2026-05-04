Razigrani dupin iznenadio ekipu na čamcu: 'Skakao je oko nas desetak minuta!'

Pravi mali morski spektakl snimljen je danas u Novigradskom moru, u blizini Maslenice, gdje je jedan dupin iznenadio ekipu na čamcu i oduševio ih.

Kako nam je ispričala čitateljica Maja Galić, susret se dogodio oko 13.30 sati, a razigrani dupin nije se samo nakratko pojavio, već je ostao u njihovoj blizini desetak minuta.

"Dupin je plivao uz vrh čamca i skakao oko nas dobrih desetak minuta!", kaže čitateljica

Na snimci se vidi kako dupin bez straha prati kretanje plovila, povremeno izranja i skače. Ovakvi susreti nisu česti, ali nisu ni potpuno neuobičajeni u Jadranu.