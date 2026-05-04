Vatreni show na istoku Hrvatske: Nevjerojatno što su ove djevojke priredile

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća i odavanjem počasti poginulim braniteljima, Vukovar je jučer obilježio Dan grada i blagdan svojih zaštitnika sv. Filipa i Jakova. Dan grada obilježen je i na Memorijalnom groblju gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule, nestale i ubijene branitelje.

U središtu grada održan je Cvjetni korzo s najmlađima, a u crkvi sv. Filipa i Jakova služena je misa. Program se nastavlja festivalom nematerijalne baštine “Svi zaJEDNO HRVATSKO NAJ”, koji donosi tradiciju iz cijele zemlje.

Na glavnom vukovarskom trgu se održao vatreni show, gdje su i oni najmlađi mogli uživati, a za kraj dana - koncert Danijele Martinović.

'Kada je bilo najpotrebnije, Vukovar je dao cijelog sebe'

Gradonačelnik Marijan Pavliček otvoreno je govorio o izazovima prve godine vlasti nakon smjene Domovinskog pokreta, naglasivši kako je grad zatečen s ozbiljnim financijskim teretom. Posebno je istaknuo propali projekt nove zgrade Ekonomske škole koji i dalje opterećuje proračun.

"Do danas smo vratili 1,2 milijun eura raznih kazni, a u fazi smo povratka još 560.000 eura koje moramo vratiti do ožujka 2027. godine. Radi toga smo bili prisiljeni povući neke nepopularne mjere poput smanjenja plaća i materijalnih prava”, rekao je Pavliček.

Unatoč tome, tvrdi da se situacija postupno stabilizira i očekuje pomoć države: "Kada je bilo najpotrebnije, Vukovar je dao cijelog sebe podnijevši najveću žrtvu. Vjerujemo da će Vlada to prepoznati i pomoći Vukovaru da prebrodi sadašnje teškoće."

Gradonačelnik ističe kako brojke ipak ulijevaju optimizam. Vukovar danas ima više zaposlenih nego prošle godine, a bilježi i povratak mladih obitelji.

"Ako nema mira, nema ni investicija, a onda ni rasta broja zaposlenih. I brojke nam idu u prilog i govore puno toga. Tako smo na povijesnoj razini broja zaposlenih, jer imamo 230 više zaposlenih nego u istom razdoblju prošle godine. Samo ove godine imamo 32 djece građana koji su se iz inozemstva vratili u Vukovar", naglasio je.

U porukama uzvanika dominirala je simbolika obnove i zajedništva. Umirovljeni general Marijan Mareković opisao je Vukovar kao grad koji je "uskrsnuo poput feniksa", dok je saborski zastupnik Nikola Mažar podsjetio na jedinstvo iz 1991. i poručio da ono mora ostati temelj i danas.