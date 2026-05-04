'NIČIM IZAZVAN' /

Lički župan Ernest Petry oglasio se o incidentu s prijateljicom u Novalji: 'Ostao sam zatečen'

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Noć uoči svečanog otvorenja nove zgrade policije u Novalji, na terasi još neotvorenog restorana, oko 1.30 ujutro, izbila je glasna prepirka koja je ubrzo eskalirala

4.5.2026.
8:42
danas.hr
Ličko-senjski župan Ernest Petry oglasio se o incidentu do kojeg je došlo između njega i 23 godine mlađe prijateljice 23. travnja, uoči svečanog otvaranja zgrade policije u Novalji

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

"Dana 23. travnja na poziv vlasnika prostora u Novalji (kojega privatno poznajem od ranije), nazočio sam privatnom večernjem druženju koje se odvijalo u ugodnoj atmosferi. U jednom trenutku ničim izazvan dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da niti ja niti itko drugi u istome nije bio ozlijeđen kako prenose pojedini mediji.

Osobno sam ostao zatečen događajem na koji nisam mogao utjecati, niti sam u istome sudjelovao bilo kojim svojim postupkom. U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno,  istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio. 

Svjestan situacije, dužan sam se u svojstvu ličko-senjskog župana ispričati svim sugrađanima radi ovog događaja, uz napomenu da ću kao i do sada svojim radom nastojati opravdati povjerenje koje mi je dva puta ukazano na izborima, a sve u cilju razvoja Ličko-senjske županije."

Padale teške riječi i pepeljare

Podsjetimo, noć uoči svečanog otvorenja nove zgrade policije u Novalji, na terasi još neotvorenog restorana, oko 1.30 ujutro, izbila je glasna prepirka koja je ubrzo eskalirala. Ličko-senjski župan Ernest Petry navodno se našao u središtu žestoke svađe s 23 godine mlađom prijateljicom, koja ga nije štedjela ni riječima ni predmetima. Svjedoci tvrde da su padale teške uvrede, a situacija je kulminirala kada je žena navodno počela bacati pepeljare i sve što joj je bilo pri ruci. 

Prema informacijama koje je doznao 24sata, žena je zadržana u policijskoj postaji zbog remećenja javnog reda i mira te alkoholiziranog stanja, dok za župana nije bilo potvrde o ozljedama ni sankcijama. Navodno su i ona i župan bili pod utjecajem alkohola, a župan se dan kasnije nije pojavio na svečanosti otvorenja policijske zgrade.

NovaljaErnest PetryIncident
