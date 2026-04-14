Što se krije iza glamuroznog života Sugar babies-a?

U svojoj dokumentarnoj emisiji 'Prljavo bogaćenje' istražuje brzorastući svijet online prodaje seksualnog sadržaja, a poseban naglasak stavlja na fenomen 'sugar datinga' - aranžmana u kojima mlađe žene, takozvane 'sugar babies', dobivaju financijsku potporu od starijih, imućnih muškaraca.

Tko su 'sugar babies' i što traže?

Pojam 'sugar baby' odnosi se na mlađu osobu koja ulazi u vezu sa 'sugar daddyjem' u zamjenu za novac, darove i luksuzan način života. No, što ih motivira? Iako se na prvu čini da je riječ isključivo o ekstravaganciji, razlozi su često mnogo prizemniji. Prema statistikama, čak četvrtina 'sugar babies' su studentice koje na ovaj način pokušavaju pokriti troškove školarine, stanarine i studentskog duga.

Osim financijske sigurnosti, neke od njih traže mentorstvo, poslovne prilike ili jednostavno iskustva koja si inače ne bi mogle priuštiti, poput egzotičnih putovanja ili večera u vrhunskim restoranima. Platforme poput Seeking.com, koja se opisuje kao 'luksuzna stranica za upoznavanje', postale su digitalna tržnica za ovakve aranžmane, omogućujući korisnicima da jasno navedu svoja očekivanja.

Od džeparca do plaćanja fakulteta

Financijski dogovori u svijetu 'sugar datinga' nemaju čvrsta pravila. Neki se temelje na tjednom ili mjesečnom 'džeparcu', dok drugi funkcioniraju po principu 'plaćanja po susretu'. Prosječna 'sugar baby' ima 25 godina i kroz ovakve aranžmane mjesečno zaradi oko 2.800 američkih dolara. Ipak, iznosi drastično variraju - od plaćenih računa i skupih torbica pa sve do potpunog financiranja obrazovanja.

Olivia Attwood u svojoj seriji razgovara s djevojkama koje su kroz ovakve odnose stekle potpunu financijsku neovisnost, ali istovremeno postavlja ključno pitanje: postoji li i tamnija strana priče o 'prljavom bogaćenju'?

Tanka linija između dogovora i iskorištavanja

Unatoč prividnom glamuru, 'sugar dating' nosi značajne rizike. Temeljna dinamika moći u ovim vezama je neuravnotežena - stariji i financijski moćniji partner drži kontrolu, dok je mlađa osoba često u ranjivom položaju. Ta ovisnost može otežati postavljanje granica i odbijanje neželjenih zahtjeva.

Stručnjaci upozoravaju da se granica između sporazumnog odnosa i eksploatacije lako može prijeći, pogotovo kada intimnost postane uvjet za financijsku potporu. Time se ulazi u sivu zonu prostitucije, a povećava se i rizik od emocionalne manipulacije, ucjene te seksualnog zlostavljanja. Zbog straha od osude ili pravnih posljedica, mnogi slučajevi zlostavljanja ostaju neprijavljeni.

Kroz svoj dokumentarac 'Prljavo bogaćenje', Attwood pokušava razotkriti upravo tu složenost. Njezin pristup, kako i sama kaže, pomaže u stvaranju opuštenije atmosfere gdje sugovornice otvorenije govore o svojim iskustvima, otkrivajući da put do bogatstva često nije posut samo laticama ruža. Prva sezona ove dokumentarne serije je dostupna na Voyo platformi.