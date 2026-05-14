ZANIMLJIV TAJMING /

Svjetsko prvenstvo još nije počelo, a budućnost Carla Ancelottija već se zna

Foto: Andre Paes/Alamy/Profimedia

Talijanski stručnjak na klupu Brazila sjeo je prije godinu dana

14.5.2026.
19:37
Sportski.net
Carlo Ancelotti produžio je ugovor s brazilskom nogometnom reprezentacijom do srpnja 2030. što znači da će Brazil voditi na ovom, ali i sljedećem Svjetskom prvenstvu.

Zanimljivo, Brazil je Ancelottiju ponudio novi dugoročni ugovor samo mjesec dana uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. Riječ je o strategiji Brazilskog nogometnog saveza koji želi dugoročno planirati nakon što posljednjih nekoliko izbornika nije imalo duge i uspješne mandate. 

 

 

S Ancelottijem potpisali su i članovi njegova stručna stožera Paul Clement, Francesco Mauri, Mino Fulco i Simone Montanaro. Brazilski Uol prenosi kako Ancelottijev ugovor iznosi 10 milijuna eura godišnje. 

Talijanski stručnjak na klupu Brazila sjeo je prije godinu dana. Vodio je reprezentaciju na 10 utakmica, pobijedio je pet, dvije je remizirao, a ima i tri poraza. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li ovaj dugoročni ugovor doći u pitanje ako kojim slučajem Brazil podbaci na Svjetskom prvenstvu koje počinje za manje od mjesec dana. Carlo Ancelotti napunit će 70 godina kada ugovor bude pri kraju.

"Stigao sam u Brazil prije godinu dana. Od prve minute shvatio sam što nogomet znači ovoj zemlji. Godinu dana radimo na tome da brazilsku reprezentaciju vratimo na vrh svijeta. Ali CBF i ja želimo više. Više pobjeda, više vremena, više rada. Jako smo sretni što možemo objaviti da ćemo nastaviti zajedno još četiri godine," kazao je Ancelotti za CBF.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
