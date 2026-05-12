Od modernih 'letećih tanjura' do povijesnih arena: Ovo su stadioni Svjetskog prvenstva 2026.

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine bit će prvo u povijesti koje se održava u tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, uz prošireni format s 48 reprezentacija. Turnir će se igrati na 16 stadiona, pri čemu svaki od njih nosi specifične infrastrukturne, organizacijske i povijesne karakteristike, od suvremenih američkih arena do tradicionalnih nogometnih zdanja u Meksiku.

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države bit će glavni domaćin turnira s ukupno jedanaest stadiona, od kojih većina pripada NFL infrastrukturi. U skladu s FIFA-inim pravilima o komercijalnom brendiranju, svi stadioni tijekom natjecanja koristit će privremene, nedepenzirane nazive.

Finale Svjetskog prvenstva odigrat će se 19. srpnja 2026. na stadionu MetLife u New Jerseyju, koji će tijekom turnira nositi naziv “New York New Jersey Stadium”. Riječ je o stadionu kapaciteta 82.500 gledatelja, koji će predstavljati središnju pozornicu završnice natjecanja.

Najveći broj utakmica u SAD-u, njih devet, bit će odigran na AT&T Stadiumu u Arlingtonu, koji će tijekom turnira nositi naziv “Dallas Stadium”. Stadion je poznat po pomičnom krovu i proširivom kapacitetu koji prelazi 100.000 mjesta, a ugostit će i jednu polufinalnu utakmicu.

Drugi polufinalni susret igrat će se u Atlanti na Mercedes-Benz Stadiumu (“Atlanta Stadium”), dok je utakmica za treće mjesto predviđena na Hard Rock Stadiumu u Miamiju (“Miami Stadium”).

Ostali američki gradovi domaćini uključuju Los Angeles (SoFi Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Philadelphiju (Lincoln Financial Field), Seattle (Lumen Field), San Francisco (Levi’s Stadium) i Boston (Gillette Stadium), čime se potvrđuje široka geografska raspodjela turnira.

Meksiko

Meksiko u turnir unosi snažnu povijesnu komponentu. Otvaranje Svjetskog prvenstva igrat će se na stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju, jednom od najpoznatijih nogometnih stadiona na svijetu, kapaciteta 87.523 gledatelja. Stadion će tako postati prvi u povijesti koji je ugostio utakmice na tri različita Svjetska prvenstva.

Estadio Azteca ima posebno mjesto u povijesti nogometa, budući da je bio domaćin finala 1970. i 1986. godine. Uz njega, Meksiko će koristiti još dvije suvremene arene: Estadio BBVA u Monterreyu (53.500 mjesta) te Estadio Akron u Guadalajari (48.000 mjesta). Oba stadiona predstavljaju suvremene infrastrukturne standarde i ključne točke razvoja nogometa u regiji.

Kanada

Kanada na turniru sudjeluje s dva grada domaćina, Torontom i Vancouverom, što odražava rastući značaj nogometa u zemlji.

BMO Field u Torontu, čiji će kapacitet za potrebe turnira biti proširen na 45.000 mjesta, bit će domaćin utakmica kanadske reprezentacije. U Vancouveru će se utakmice igrati na BC Place stadionu, modernoj areni s pomičnim krovom i kapacitetom od 54.000 gledatelja, koja je već ranije ugostila velika međunarodna sportska natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Tražio je pobjedu na Majčin dan: Nakon poraza, potez njegove majke dirnuo sve prisutne