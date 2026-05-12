Prije Instagrama i TikToka: Ovako su poznati izgledali na partyjima 2009. godine

Brojna poznata domaća lica okupila su se 2009. godine na partyju brenda Miss Sixty Energie povodom predstavljanja nove kolekcije. Događaj je privukao brojne uzvanike iz svijeta televizije, mode i glume, a među okupljenima su bila i neka od najpoznatijih RTL-ovih lica tog vremena.

Na arhivskim fotografijama mogu se vidjeti voditeljice Marijana Batinić i Antonija Blaće, glumac Amar Bukvić, kao i Iva Šulentić te Petra Nižetić, ali i brojni drugi poznati uzvanici koji su obilježili domaću scenu tog razdoblja.

Atmosfera na partyju bila je opuštena i glamurozna, a danas ove fotografije bude pravu dozu nostalgije i podsjećaju kako je domaća celebrity scena izgledala prije više od desetljeća.