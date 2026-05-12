GODIŠNJICA LJUBAVI /

Prije 16 godina Vanja i Luka Modrić izrekli sudbonosno 'da': Ovako je izgledalo prvo vjenčanje

Foto: Robert Anic/PIXSELL
1 /24
Naš nogometni reprezentativac Luka Modrić (39) i njegova supruga Vanja Modrić (42) u braku su već 16 godina, a kako bi ovjekovječili svoju ljubav, imali su dvije svadbe. 

Prva svadba održana je na današnji dan 2010. godine u restoranu Okrugljak gdje ih je vjenčao matičar. Drugo je vjenčanje bilo crkveno 2011. godine nakon kojeg je uslijedilo slavlje u hotelu Westin.

Luka i Vanja upoznali su se na maksimirskom stadionu. Tada devetnaestogodišnji Luka bio je presramežljiv da joj priđe uživo, no od ponovnog susreta u zagrebačkom kafiću postali su nerazdvojni. Vanja je postala žena njegova života i majka njegovo troje djece te najveći oslonac tijekom svih izazova.

 

12.5.2026.
9:20
Hot.hr
Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Luka ModrićVanja Modrić
