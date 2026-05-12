Influencerica ponižava svog slavnog bivšeg dečka gdje god stigne i zarađuje na njemu

Taylor Fritz i Morgan Riddle okončali su svoju šestogodišnju vezu u travnju 2026. Vijest o prekidu potvrđena je 25. travnja, a izvori bliski paru tvrde da je rastanak protekao u prijateljskom tonu i uz obostrani dogovor. Nedugo nakon toga Morgan Riddle preselila se iz Los Angelesa u New York, što je dala naslutiti i kroz objave na društvenim mrežama, uz poruku:

"Neka prekidi ponovno budu zabavni", javlja Sports Ilustrated.

I tu počinje novo poglavlje njihov prekida o kojem pišu mediji. Morgan Riddle slovi za najpoznatiju ženu muškog tenisa. Ona je influencerica koja je očito odlučila zaraditi na prekidu s trenutno sedmim na ATP ljestvici.

Par je tako krenuo odvojenim putevima, no način na koji je Riddle odlučila komunicirati prekid na društvenim mrežama pokrenuo je lavinu komentara i otvorio pitanje koristi li slomljeno srce kao marketinški alat i pritom potencijalno ponizila bivšeg partnera.

Prekid objavljen u maniri vrhunskog performansa

Glasine o problemima u raju kružile su tjednima, no službena potvrda stigla je krajem travnja na Instagram profilu Morgan Riddle. Umjesto klasične objave, influencerica je servirala pomno osmišljenu seriju fotografija koja je djelovala kao svojevrsni manifest nove životne faze. Među slikama su se našle selidbene kutije koje su jasno dale do znanja da napušta zajednički dom u Los Angelesu, emotivna fotografija na kojoj plače, ali i ona koja je izazvala najviše reakcija, a to je selfie u ogledalu na kojem nosi majicu s provokativnim natpisom "World's Best Ex-Girlfriend" (Najbolja bivša djevojka na svijetu).

Ova objava, koju su neki mediji nazvali "majstorskim tečajem u objavi bez objave", bila je sve samo ne suptilna. Riddle je time izbjegla pisanje dugačkog teksta, ali je slikama ispričala cijelu priču. Priču o selidbi, tuzi, ali i prkosu. Mnogi su ovaj potez vidjeli kao hrabar i osnažujuć, dok su drugi smatrali da je previše javan i proračunat, s ciljem privlačenja medijske pažnje.

'Učinimo prekide ponovno zabavnima'

Ako je objava s majicom bila prvi čin, nastavak je uslijedio na TikToku. Preselivši se u New York, Riddle je objavila video u kojem pokazuje svoju novu, skupocjenu Fendi torbicu uz tekst:

"Kupila sam torbu umjesto kauča."

Cijeli video popratila je gore spomenutim sloganom "make breakups fun again" (učinimo prekide ponovno zabavnima), jasno dajući do znanja da svoj novi, samački život namjerava brendirati kao glamurozan i uzbudljiv.

Ovaj potez dodatno je potaknuo raspravu o komercijalizaciji prekida. Dok je "terapija šopingom" poznat mehanizam nošenja s teškim emocijama, Riddle je svoju kupnju pretvorila u sadržaj za svoje pratitelje, gradeći narativ u kojem je prekid veze ne samo prilika za novi početak, već i za luksuz. Ubrzo nakon toga, uslijedila je i plaćena objava za jedno energetsko piće, gdje je u opisu navela kako se "slomljeno srce očito dobro slaže s kofeinom". Time je izravno povezala svoju intimnu situaciju s plaćenim partnerstvom, što je za mnoge bio konačan dokaz da svjesno unovčava novonastalu situaciju.

Njezina financijska moć nije zanemariva. Još tijekom veze, mediji su izvještavali kako je njezina zarada ponekad premašivala Fritzovu. Primjerice, tijekom Australian Opena, zahvaljujući unosnim sponzorskim ugovorima s modnim i kozmetičkim brendovima, navodno je zaradila 500.000 dolara, nešto više od Fritza koji je za plasman u osminu finala dobio 475.000 dolara. Njezina misija da "tenis učini ponovno cool" donijela joj je ogromnu popularnost i učinila je jednom od najprepoznatljivijih osoba izvan teniskog terena.

Fritzova tišina i novi početak

Za razliku od svoje bivše partnerice, Taylor Fritz bio je znatno suzdržaniji. Dok se Riddle bavila javnim procesuiranjem prekida, on se borio s ozljedom koljena koja ga je udaljila s terena tijekom većeg dijela sezone na zemlji. Njegova jedina zapaženija objava na društvenim mrežama bila je fotografija iz Las Vegasa u društvu glumaca Marka Wahlberga i Milesa Tellera te DJ-a Kyga. Činilo se kao da poručuje da nastavlja sa životom, ali na mnogo diskretniji način.

Ipak, prema pisanju nekih medija, ni Fritz ne gubi vrijeme. Ubrzo nakon prekida pojavile su se glasine da je viđen u društvu poznate youtuberice Olivije Jade, kćeri glumice Lori Loughlin. Iako te informacije nisu potvrđene, upućuju na to da je i sedmi tenisač svijeta spreman za novi početak. Bivši tenisač Sam Querrey komentirao je kako je prekid izazvao pomutnju usporedivu s onom Brada Pitta i Jennifer Aniston, te izrazio nadu da će Fritz pronaći "novu djevojku". Zanimljivo je da je Fritz lajkao objavu kojom je Riddle potvrdila prekid, što bi mogao biti znak da su, unatoč svemu, ostali u korektnim odnosima.

Zbog svega navedenig ostaje dojam da je Morgan Riddle iskoristila prekid kako bi dodatno ojačala svoj osobni brend. U eri u kojoj se granice između privatnog i javnog života neprestano brišu, njezin potez može se promatrati kao vješt poslovni manevar. Je li time ponizila Fritza ili samo preuzela kontrolu nad narativom vlastitog života, pitanje je na koje svatko nudi drugačiji odgovor. Jedno je sigurno - uspjela je u onome što radi najbolje: natjerala je sve da pričaju o njoj.

Tko je Morgan Riddle?

Morgan Riddle posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica teniskog svijeta, iako sama nije profesionalna sportašica. Američka influencerica, kreatorica sadržaja i partnerica američkog tenisača Taylora Fritza privukla je pažnju javnosti svojim objavama s ATP turnira, luksuznim stilom života i iskrenim prikazom svakodnevice iza kulisa profesionalnog sporta.

Rođena u Minnesoti, Morgan Riddle diplomirala je engleski jezik i književnost, a prije ulaska u svijet društvenih mreža radila je u modnoj i marketinškoj industriji. Popularnost je počela graditi na TikToku i Instagramu, gdje danas prati milijunska publika zainteresirana za modu, putovanja i tenis.

Širu svjetsku pozornost privukla je nakon što je započela vezu s Taylorom Fritzom, trenutačno jednim od najboljih tenisača svijeta. Upravo zahvaljujući svojim objavama s turnira Morgan je mnogima približila život tenisača izvan terena – od putovanja privatnim avionima i treninga do glamuroznih događanja i svakodnevnih izazova na ATP Touru.

Američki mediji često je nazivaju “najpoznatijom djevojkom u tenisu”, a sama Morgan ističe kako joj je cilj modernizirati imidž ovog sporta i približiti ga mlađoj publici putem društvenih mreža. Njezini videozapisi redovito postaju viralni, a brojni obožavatelji smatraju da je upravo ona pomogla popularizaciji tenisa među generacijom Z.

Osim društvenih mreža, Morgan surađuje s poznatim modnim i beauty brendovima te redovito posjećuje velika svjetska događanja poput Tjedana mode i celebrity evenata. Zahvaljujući kombinaciji glamura, sporta i lifestyle sadržaja, postala je jedna od najutjecajnijih influencerica povezanih sa sportskim svijetom.

Iako je dio javnosti kritizira zbog velike medijske pažnje koju dobiva, Morgan Riddle uspješno je izgradila vlastiti brend i pokazala kako društvene mreže mogu promijeniti način na koji publika doživljava profesionalni tenis.

