Srpski tenisač Novak Đoković pobijedio je jučer američkog tenisača Taylora Fritza (ATP - 9.) sa 6-1, 6-4, 6-4 i po 13. put na US Openu stigao do polufinala, a po 47. put na Grand Slam turnirima, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera Rogera Federera.

Bio je to osmi dvoboj 36-godišnjeg srpskog tenisača i 25-godišnjeg Amerikanca, a Fritz je i dalje bez pobjede te je ostao na dva seta osvojena u njihovom dvoboju u 3. kolu Australian Opena 2021. No, jedna je zanosna plavuša zasjenila i Fritza i Đokovića. Radi se o Morgan Riddle, modnoj influencerici i djevojci Taylora Fritza poznatijoj kao teniska barbie. Ona je zabljesnula na spomenutom meču. Ušetala je na ložu stadiona Arthur Ashe u crnoj kratkoj haljini otvorenih leđa i privukla pažnju silnih fotografa na US Openu. Već duže vrijeme Morgan Riddle u fokusu je medija, posebno onih američkih...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Stvarno sam sretna s onim što radim i dobro zarađujem”, rekla je za New York Times krajem kolovoza, kad je US Open počeo.

“Ljudima je dopušteno donositi zaključke koje god žele. Puno puta ljudi su imali nekakve pretpostavke o meni, kojekakva mišljenja, ali onda pogledaju moj YouTube ili podcast i kažu, 'O moj Bože, bio sam u krivu."

Riddle i Fritz upoznali su se u Los Angelesu 2020., tijekom prvih mjeseci pandemije, na privatnoj aplikaciji za spojeve Raya.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U početku se Morgan Riddle nije osobito trudila s Taylorom Fritzom, kako je to sama rekla. Na njihovom prvom spoju predložila je da pogledaju “Midsommar”, prilično uznemirujući film koji je već gledala. Ona voli horor filmove i zaključila je da, ako se on ne može nositi s nekom krvavom švedskom neobičnošću, onda nisu dobar par, niti su stvoreni jedno za drugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Morgan Riddle tek se preselila u Kaliforniju početkom 2020. i živjela u blizini influencera, sprijateljila se s članovima Hype Housea, ali ona sama još nije bila takva. U Minnesoti ju je odgojio direktor javnog radija i vođeni ribar, a zatim je studirala engleski na Wagner Collegeu na Staten Islandu u New Yorku. Morgan je pametna, akademski obrazovana i jasne ciljeve u životu, piše New York Times.

Par ima odvojene ugovore s robnom markom, ali se nada da će raditi s više modnih marki. Fritz je odrastao u blizini San Diega, rođen u obitelji dvoje tenisača. Njegova majka, Kathy May, bila je 10. na svjetskoj ljestvici 1977. Pridružio se profesionalnoj turneji sa 17 godina nakon pobjede na juniorskom US Openu. Fritz je brzo odrastao - u vrijeme kad je upoznao Morgan Riddle, sa 22 godine, već je bio oženjen, dobio dijete i razveo se. Sad Morgan Riddle prati svog izabranika srca uvijek kad može, ali ne stalno, jer ona ima i svoje obveze, planove i karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fantastične borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.