Prekinuli 'najpoznatija žena muškog tenisa' i slavni igrač! Objavila kako plače u krevetu

Taylor Fritz i njegova djevojka, Morgan Riddle, navodno su prekinuli vezu koja je trajala skoro punih šest godina, objavio je People.

Slavni američki tenisač i slavna influencerica bili su jako popularan par. on zbog velikih rezultata i povijesti američkog tenisa, a ona kao najbolja "WAG-sica".

Veliku je pozornost privukla na sebe 2022. kada je na Wimbledonu navijala za svog dečka u meču protiv Rafe Nadala. Tada je prihvatila titulu WAG-sice te je dokumentirala svoj život kao djevojke tenisača. Nije se obazirala ni na one koji su kritizirali njezino iskorištavanje Fritzova uspjeha te je takvim pristupom vrlo brzo došla do statusa "najpoznatije žene u muškom tenisu".

Navodni prekid je odmah postao velika vijest, a Morgan je preokrenula priču na svom Instagramu. Objavila je niz fotografija na kojima je prikazala trenutke iz svog života, a njenim je pratiteljima za oko zapela jedna specifična fotografija.

"Najbolja bivša djevojka na svijetu", piše na bijeloj majici koju nosi Riddle, a podijelila je još nekoliko znakova prekida, uključujući fotografiju na kojoj plače u krevetu.

"Žao mi je, curo. Nedostajat ćeš nam na teniskim turnirima, ali ću te i dalje pratiti", "Uvijek bila, uvijek će ostati – ikona", "Promijenila si igru, iskreno. Volimo te", pisali su joj pratitelji te time poručili da je planiraju i dalje podržavati.