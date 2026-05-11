Ujak Joey iz ‘Pune kuće’ prošao pakao: Dva raka u dvije godine ostavila ga bez 20 kg i glasa

Glumac Dave Coulier (66), najpoznatiji po ulozi ujaka Joeya u kultnoj seriji Puna kuća, u posljednje dvije godine vodio je tešku zdravstvenu bitku nakon što su mu dijagnosticirana čak dva različita raka. Sve je počelo 2024. godine kada je napipao kvržicu u preponi, a liječnici su mu ubrzo otkrili agresivni ne-Hodgkinov limfom. Nakon iscrpljujućih ciklusa kemoterapije, u ožujku 2025. objavljeno je da je bolest u remisiji.

No, samo nekoliko mjeseci kasnije tijekom kontrolnog pregleda liječnici su otkrili novu izraslinu na jeziku. U prosincu 2025. Coulieru je dijagnosticiran rak jezika povezan s HPV-om. Uslijedilo je 35 tretmana zračenja, zbog kojih je izgubio oko 20 kilograma i privremeno imao problema s govorom i prehranom. Unatoč svemu, glumac je ostao pozitivan i istaknuo kako mu je upravo rano otkrivanje bolesti dva puta spasilo život.

U veljači 2026. ponovno je objavio da je u remisiji, a danas svoju priču koristi kako bi podizao svijest o važnosti preventivnih pregleda i pravovremene dijagnostike.