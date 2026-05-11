Dekoltei 'na izvol'te' i neukusni šeširi: Jesu li se zvijezde s BAFTA-e pogledale u ogledalo?

Dodjela televizijskih nagrada BAFTA održana u londonskom Royal Festival Hallu okupila je brojne zvijezde, no osim pobjednika večeri, veliku pažnju privukli su i modni promašaji na crvenom tepihu. Dok su jedni oduševili glamuroznim izdanjima, drugi su izazvali val kritika zbog neusklađenih i pretjeranih kombinacija koje su zasjenile samu ceremoniju.

Najviše komentara izazvala je televizijska zvijezda Christine McGuinness čiji je izrazito uski korzet privukao pažnju zbog neudobnog izgleda i prenaglašenog dekoltea, dok je pjevačica Paloma Faith šokirala ogromnim šeširom koji je, prema mišljenju kritičara, potpuno dominirao njezinim outfitom. Glumica Jessie Wallace također se našla na meti komentara zbog kombinacije koja je djelovala previše ležerno za prestižni događaj.