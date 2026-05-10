Veliki srpski talent doživio pomračenje uma: Šakama udarao suparnika, nastao je kaos

Veliki derbi belgijskog prvenstva između Genta i Anderlechta, odigran u napetoj atmosferi Planet Group arene, završio je podjelom bodova (1:1), no rezultat je ostao u sjeni incidenta koji se dogodio u samoj završnici prvog poluvremena.

U središtu pozornosti našao se devetnaestogodišnji srpski napadač Mihajlo Cvetković, veliki talent i pojačanje Anderlechta, koji je zbog nesportskog poteza zaradio izravni crveni karton i ostavio svoju momčad na cjedilu.

Do isključenja, Cvetković je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, konstantna prijetnja za obranu Genta. No, trenutak koji je belgijski tisak nazvao "prekretnicom utakmice" dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Nakon jednog naizgled bezazlenog duela na sredini terena, mladi napadač je burno reagirao i šakama nasrnuo na domaćeg braniča Siebea Van der Heydena.

🟥 | Het wordt bitsiger in #GNTAND en Mihajlo Cvetković krijgt zelfs rood. 🫣❌

Sudac nije imao dvojbe i odmah mu je pokazao put u svlačionicu. Cijela Belgija ostala je u šoku, pitajući se što je izazvalo takvu nekontroliranu reakciju. Odgovor je stigao nakon utakmice, i to od samog Van der Heydena koji je priznao da je namjerno provocirao srpskog igrača.

