Kao djevojčicu, nazivao ju je 'ružnom i debelom', a danas nema kome nije prezgodna

Glumica Kat Dennings (39), koju publika najbolje pamti po ulozi sarkastične, ali dobrodušne Max Black u popularnoj seriji "Cure bez love" koja se svojevremeno emitirala na TV kanalu RTL2, danas je simbol samopouzdanja i oštrog humora. Ipak, njezin put do zvijezda bio je popločan okrutnim kritikama i nerealnim standardima ljepote koje je nametao Hollywood s početka 2000-ih, a o kojima je tek nedavno otvoreno progovorila.

Dennings danas s ponosom ističe kako je industrija postala "puno mekša i ljubaznija". "Postoji pozitivan odnos prema tijelu, inkluzivnost, reprezentacija. Ničega od toga nije bilo prije. Bilo je stvarno odvratno", zaključila je. Njezin put od nesigurne djevojčice koju su vrijeđali na audicijama do uspješne i sretne žene inspiracija je mnogima i dokaz da pravi talent i snažan duh na kraju uvijek pobjeđuju.