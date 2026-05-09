Zagreb u znaku derbija: Evo što je Dinamo pripremio svojim simpatizerima ispred Maksimira

Uoči subotnjeg derbija protiv Hajduka, koji se na Maksimiru igra od 16 sati, Dinamo je za svoje navijače pripremio cjelodnevni spektakl. Budući da su ulaznice za utakmicu rasprodane, očekuje se ispunjen stadion i sjajna atmosfera, a zagrijavanje počinje već od ranog poslijepodneva u posebno organiziranoj fan zoni.

Vrata fan zone ispred zapadne tribine otvaraju se u 12:45 sati, a posjetitelje očekuje pregršt sadržaja. Klub je u suradnji s partnerima osmislio brojne aktivnosti i izazove za sve uzraste. U sklopu Favbet zone navijači će se moći okušati u Sport Areni, Soccerama izazovu, nogometnom pikadu, beerpongu i subsocceru, dok Powerade priprema svoje "Motion" zone.

Partner A1 donosi "Elite skills" arenu, "Reaction ring" za testiranje refleksa, kviz znanja i zid za poruke. Ljubitelji tehnologije i nogometa uživat će u Samsung zoni uz nogometnu arenu i "Tiki Taka Toe", dok će najmlađi navijači svoje mjesto pronaći u dječjem kreativnom kutku koji organizira Ledo. U zoni će biti dostupan i mobilni Fan shop.

Dodatna uzbuđenja kreću od 14 sati ispod zapadne tribine, gdje navijače čekaju izazovi poput "Skoči kao CR7" i "Bucket challenge" pod pokroviteljstvom A1. Favbet je za poluvrijeme utakmice pripremio i "Corner kick challenge". Klub je mislio i na najvjernije navijače, koji će skeniranjem QR kodova u fan zoni moći skupljati bodove u sklopu loyalty programa, a plave tokene iskoristiti za popust na hranu i piće.

Sve ovo najavljuje pravi nogometni praznik na Maksimiru, gdje će se navijači moći družiti i zabavljati satima prije same utakmice, stvarajući uvertiru za još jedan Vječni derbi.

