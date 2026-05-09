Pogledajte kako se sinoć partijalo uz zvukove harmonike i tambura

Sinoć je u čakovečkom klubu Poodrom održana "Noć vina i tambura" koja je privukla mnoge posjetitelje. Posjetitelji su uživali u druženju, međimurskom vinu i programu koji je spojio tamburašku tradiciju i moderni glazbeni ritam.

Za glazbeni dio programa pobrinuo se tamburaški sastav Kumovi koji su rasplesali publiku, a nakon njih atmosferu je digao DJ Tomo, koji je puštao glazbu dugo u noć.

