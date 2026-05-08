Kamere ih ulovile u opuštenijim izdanjima: Pogledajte tko se sve pojavio na Danima komunikacija

U Rovinju su u četvrtak službeno započeli ovogodišnji Dani komunikacija, jedan od najvećih regionalnih festivala posvećenih medijima, marketingu, kreativnosti i digitalnoj industriji. Festival se održava od 7. do 10. svibnja u prostoru hotela Lone i okolnim festivalskim zonama, a i ove je godine okupio brojna poznata lica iz svijeta medija, showbusinessa, poduzetništva i politike. Drugog dana festivala atmosfera je bila posebno užarena, a predavanja, paneli i večernja druženja privukli su velik broj posjetitelja.

Među poznatima koji su se pojavili u Rovinju bili su Mate Rimac, Baby Lasagna, Tatjana Jurić, Ida Prester, ministar Damir Habijan i brojni drugi uzvanici iz javnog života. Tijekom dana posjetitelji su pratili predavanja i rasprave o umjetnoj inteligenciji, društvenim mrežama i budućnosti komunikacija, dok su večernji sati bili rezervirani za networking, druženja i partyje koji su već postali zaštitni znak festivala.

Dobra atmosfera, opušteni outfiti i druženje na terasama uz more obilježili su drugi dan Dana komunikacija, a brojni uzvanici rado su pozirali fotografima. Organizatori i idućih dana najavljuju bogat program, nova poznata imena i večernje zabave koje svake godine privlače veliku pažnju javnosti.