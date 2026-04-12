BEZ FILTERA

Baby Lasagna otvoreno o uspjehu i pritisku glazbene industrije: ‘Znao sam da je to prljav posao'

Foto: yem

Nakon velikog uspjeha odlučio je krenuti u smirenijem i osobnijem smjeru

12.4.2026.
18:39
Hot.hr
yem
Hrvatski glazbenik i eurovizijski predstavnik Baby Lasagna (30), pravim imenom Marko Purišić, otvoreno je progovorio o izazovima slave i životu iza kulisa glazbene industrije za tportal. U razgovoru je priznao kako ga je nagli uspjeh nakon hita “Rim Tim Tagi Dim” gotovo preplavio, ali i kako danas svjesno gradi drugačiji, osobniji put.

Nova faza karijere

Nakon velikog proboja na europskoj sceni, Baby Lasagna krenuo je na turneju “End The Party”, tijekom koje nastupa u brojnim gradovima poput Manchestera, Milana i Krakowa. Iako puni dvorane, ističe da mu je danas važnije stvarati glazbu koja ima dugoročnu vrijednost nego juriti trenutnu popularnost. "Mislim da smo ovim albumom napravili korak koji nas vodi dalje od radija i nekih drugih ugodnih, ali i dosadnih sigurnosti komercijalne dobiti. Ipak, to je korak koji vodi prema dugoročnosti, duševnom miru i stvaralačkom zadovoljstvu." rekao je.

Iskreno o uspjehu i pritisku

Purišić priznaje da je njegov prvi album nastao u kaotičnom razdoblju i bez jasne strategije, no upravo zbog toga novi materijal opisuje kao zreliji i iskreniji. Dodaje kako se svakodnevno nosi s vlastitim sumnjama, ali ih pokušava pretvoriti u kreativnu snagu.

Pjesma koja mu je donijela globalnu prepoznatljivost i dalje je nezaobilazan dio njegovih nastupa. Ipak, ističe kako je doživljava i kao priliku i kao izazov, ovisno o kontekstu u kojem nastupa.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Nastupajući na samostalnim koncertima ili velikim festivalima, na kojima me ljudi ne poznaju, to je samo jedna u nizu pjesama. Na samostalnim koncertima znaju je kao onu prvu, a na velikim festivalima ne znaju je ni kao onu prvu. Oboje mi se sviđa i uživam u obje situacije. Ponekad misli odu u negativnom smjeru, ali u globalu sam zahvalan što sam zbog te pjesme dobio priliku nastupati na festivalima na kojima nas ljudi prvi put čuju i u klubovima u kojima nas svi znaju." rekao je Marko. 

Mračna strana industrije

Govoreći o glazbenoj industriji, otkrio je da ga ništa nije posebno iznenadilo jer je unaprijed znao kakav je to svijet.

"Mislim da nije bilo nekih velikih iznenađenja. Znao sam da je to prljav posao i da su ljudi često svedeni na brojke. S druge strane, okružio sam se ljudima iz industrije koji zaista vole ono što rade i s kojima sam postao prijatelj izvan poslovnih odnosa. Bio sam oprezan jer sam po prirodi nepovjerljiv, pa nisam doživio ništa posebno loše. Možda sam čak i propustio neke prilike upravo zbog te sumnjičavosti." rekao je. 

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dotaknuo se i privatnog života, priznajući da je u početku možda previše toga podijelio s javnošću. Danas nastoji bolje čuvati privatnost te naglašava kako mu je najveća vrijednost vrijeme provedeno s obitelji i unutarnji mir, a ne brojke i nagrade.

“Iako se i dalje ponekad zanesem, bolje prepoznajem izvore iskrenog zadovoljstva.”

POGLEDAJTE VIDEO:Berba prvih jagoda

