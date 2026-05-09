Na autocesti osvanule poruke za Torcidu: 'Sve ćemo vam prste slomit, a ne samo tri'

Najveći hrvatski derbi danas je ponovno u središtu pozornosti, a uz veliko sportsko rivalstvo tradicionalno rastu i tenzije među navijačima. Uoči susreta Dinama i Hajduka na Maksimiru pojavile su se i prve provokacije, pa je navijače Hajduka pri dolasku u Zagreb dočekala poruka postavljena uz autocestu.

Kako javlja Dalmatinski portal, na jednom od nadvožnjaka osvanuo je transparent s prijetećim sadržajem upućen gostujućim navijačima; 'Sve ćemo vam prste slomit, a ne samo tri!!!', dok je na drugoj lokaciji uočen i natpis s prekriženom brojkom 1950 te dodatnom provokativnom porukom 'Partizani vraćajte se kući'. Fotografije transparenata ubrzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne reakcije.

Atmosfera uoči derbija dodatno je podignuta činjenicom da Dinamo već tri godine nije pobijedio Hajduk na Maksimiru u prvenstvenoj utakmici. Posljednji domaći trijumf Modri su ostvarili 26. veljače 2023. godine, kada je momčad Ante Čačića uvjerljivo slavila protiv Hajduka rezultatom 4:0.

Nakon toga Splićani su u Zagrebu upisali dvije pobjede i tri remija, čime su prekinuli dugogodišnju dominaciju Dinama na domaćem terenu u najvećem hrvatskom derbiju. Unatoč tome što utakmica nema presudan rezultatski značaj u borbi za naslov, interes navijača ostao je iznimno velik te je Maksimir rasprodan.

Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika, a tijekom cijelog dana na području Zagreba provode se pojačane sigurnosne mjere i posebna regulacija prometa.

