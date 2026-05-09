U tijeku je pravi rat na Maksimiru: Torcida i BBB si šalju poruke

U ovom se trenutku igra najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka. Na poluvremenu Dinamo vodi 1:0, a utakmicu je dosad obilježio „rat” na tribinama.

Naime, na početku utakmice najvatreniji navijači Dinama, Bad Blue Boysi, uputili su poruku navijačima Hajduka, Torcidi, spominjući navodno prijateljstvo te navijačke skupine s navijačkom skupinom Partizana, Grobarima.

Tijekom utakmice na Maksimiru su se također orile pjesme "E moj druže beogradski” grupe Film i Jure Stublića te "Nek živi ljubav” Srebrnih Krila, a Bad Blue Boysi izvjesili su i transparent "Prijatelj broj 1”, koji se može shvatiti kao referenca na Torcidin poznati transparent "Državni neprijatelj broj 1”.

No, ni Torcida nije ostala bez odgovora. U jednom je trenutku planuo veliki transparent Bad Blue Boysa, a trenutak kasnije Torcida je izvjesila poruku: "Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet jebenog materijala za galeriju.”

Do kraja poluvremena navijači splitskog kluba poslali su još jednu poruku Dinamovima napisavši: "Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir", dok su Boysi odgovorili transparentom: "Domoljublje samo je fasada, vi volite Partizan i navijače Rada". Na tom su transparentu prikazani grb Rada iz Beograda i grb Torcide u bojama srpske trobojnice.

