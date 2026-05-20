Danima slušao jezive zvukove iz zidova nove kuće: Šokiralo ga ono što je pronašao

Kad se usele u novu kuću, većina ljudi očekuje pokoji čudan zvuk dok se ne naviknu na novi prostor. No jedan je muškarac ostao potpuno zatečen kad je otkrio što se zapravo skrivalo unutar zidova njegova doma.

Vlasnik kuće ispričao je kako se nedavno uselio u stariju kuću u kojoj su se često mogle čuti mačke lutalice kako trče po krovu i vanjskim prolazima. Međutim, tijekom dva dana uporno je slušao očajno mijaukanje koje je dolazilo negdje iz same kuće.

Svoju neobičnu priču podijelio je na Redditu, gdje je objavio i preslatke fotografije malenog crnog mačića prekrivenog prašinom od gipsanih ploča. Objavom je oduševio korisnike i prikupio više od 50.000 glasova.

"Pretražio sam cijelu kuću, tavan i sve prolaze, ali nisam ništa pronašao. Čak sam nazvao i vatrogasce, a oni su ponudili da dođu razbiti zidove bez ikakve odgovornosti, no rekao sam da ću im se javiti kasnije", istaknuo je u objavi.

Trznuo se iz čudnog sna

Kako više nije mogao ignorirati zapomaganje, muškarac kaže da se probudio u zoru nakon "čudnog sna" koji ga je natjerao da konačno spasi životinju.

Kad je prislonio uho na zid, shvatio je da zvuk dolazi iz jednog vanjskog zida kuće. Naoružan samo džepnim nožićem, pažljivo je počeo rezati knauf na mjestu gdje je već postojala ogrebotina na boji.

"Kuća je stara pa se iza knaufa nalazi velika drvena konstrukcija, zbog čega nisam mogao dovoljno duboko zaviriti niti išta napipati. Odjednom sam čuo glasno mijaukanje pa sam počeo još više rezati. Tada sam ugledao malu šapicu kako izlazi van i odmah sam odložio nož da je ne ozlijedim", dodao je.

Kako je mačić?

Nekoliko trenutaka kasnije uspio je provući ruku kroz otvor i vrhovima prstiju izvući maleno mače koje je ostalo zarobljeno u zidu.

Srećom, mačić je preživio cijelu situaciju i sada je na sigurnom te se oporavlja.

"Nahranjena je, dobila je vode, okupana je i sada mirno odmara", istaknuo je muškarac.

Prijedlozi imena

Objava je privukla nevjerojatnih 20 tisuća komentara, a većina korisnika u njima je predlagala imena za spašenog mačića.

Među najpopularnijim prijedlozima istaknuli su se "Wall-e", "Stucco" (žbuka) i "Wally". Korisnici su se natjecali u kreativnosti s imenima vezanim uz građevinu, pa su se tako pojavili i "Plaster", "Gypsum" (gips), "Dry wall" (gips-kartonska ploča), "Mason" (zidar) pa čak i "Asbestos" (azbest).

Mnogi su pronašli inspiraciju u književnosti i popularnoj kulturi. Nekoliko korisnika predložilo je ime "Fortunato" ili "Monty", kao referencu na pripovijetku Edgara Allana Poea "Bačva amontillada", u kojoj je lik zazidan u zid.

Drugi su se sjetili Poeove priče "Crni mačak" i predložili ime "Pluto". Jedan od popularnijih prijedloga bio je i "Charlie", po liku iz serije "Uvijek je sunčano u Philadelphiji" koji je u jednoj epizodi pronašao mačke u zidu.