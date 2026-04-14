Iz zidova kuće dopirali su jezivi zvukovi: Vatrogasci otkrili vrlo uznemirujuć prizor

Uskrsna potraga za jajima oduvijek je bila sinonim za veselje i uzbuđenje, kako među najmlađima, tako i među odraslima. No za jednu obitelj iz Leicestera ovogodišnji Uskrs pretvorio se u sasvim drugačiju, neočekivanu potragu.

Na samo uskrsno jutro, 5. travnja, iz zidova njihove kuće počeli su dopirati neobični i pomalo uznemirujući zvukovi. Zatečeni i zabrinuti, nisu dugo oklijevali, odlučili su pozvati vatrogasce kako bi otkrili što se krije iza ciglenih zidova njihova doma.

Akcija spašavanja

Nisu ni slutili da će upravo taj poziv rezultirati spašavanjem čak tri mala života. Naime, vatrogasci su ubrzo otkrili da se unutar zida nalaze tri mladunca lisice, zaglavljena i bespomoćna.

Cijelu akciju spašavanja Vatrogasna služba Leicestershirea podijelila je na svojoj Facebook stranici, gdje je priča u vrlo kratkom roku prikupila više od 142.000 u samo nekoliko dana.

"Dok ste vi možda na uskrsno jutro tražili pisanice, naša je ekipa razbijala zid garaže u potrazi za zarobljenim lisicama", stoji u objavi.

Uz dopuštenje vlasnika, vatrogasci su pažljivo uklonili dio ciglenog zida garaže i pronašli tri mladunca zaglavljena između objekata.

Jednom od njih bila je potrebna terapija kisikom, koju su vatrogasci pružili pomoću posebne maske prilagođene malim životinjama. Nakon spašavanja, sva tri mladunca predana su lokalnoj podružnici RSPCA-a na daljnju skrb i liječenje.

Na kraju objave vatrogasci su upozorili građane da nikada ne pokušavaju sami spašavati uznemirene životinje ako time ugrožavaju vlastitu sigurnost. Umjesto toga savjetuju: "Uvijek kontaktirajte odgovarajuću službu za spašavanje životinja."

Korisnici dirnuti

Brojni korisnici ubrzo su se oglasili u komentarima, iznenađeni i oduševljeni prizorima koje su vidjeli. Mnoge je ova nesvakidašnja priča iskreno dirnula, dok su drugi iskoristili priliku kako bi uputili pohvale vatrogascima na brzoj i predanoj reakciji, ali i vlasnicima kuće koji su na vrijeme reagirali i time omogućili sretan ishod za male životinje.

"Vlasnik kuće je također svojevrsni heroj", "To je spašavanje s razlikom", "Najdirljivija stvar koju sam pročitao u dugo vremena! Bravo", "Bože, kako su oni ušli tamo?", "Aww, to je nevjerojatno! I svaka čast vlasniku kuće", "To je ludo! Bravo, ekipa", "Bravo svima, drago mi je da ste uspjeli spasiti mladunce", pisali su.

Kako su mladunci sada?

Osim brojnih korisnika, u komentarima su se oglasili i iz bolnice za divlje životinje Leicestershire Wildlife, gdje su podijelili najnovije informacije o spašenim mladuncima.

"Nevjerojatna akcija spašavanja. Hvala svima uključenima! Veliko hvala i RSPCA-u koji je doveo mladunce k nama i osigurao veterinarsku skrb preko noći za jednog od njih, koji je imao teške ozljede (i sada je prava sreća što je živ!). Mladunci su sada kod nas i pod pomnim nadzorom", napisali su.