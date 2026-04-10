TIK UZ LIJES

Šokantan prizor na bdjenju: Supruga otkrila nevjeru i fizički se obračunala s ljubavnicom

Šokantan prizor na bdjenju: Supruga otkrila nevjeru i fizički se obračunala s ljubavnicom
Foto: Instagram

Šokantna scena s bdjenja, gdje je supruga otkrila ljubavnicu pokojnika, pretvorila se u kaotičan obračun uz lijes

10.4.2026.
21:18
Lorena Motik
Nevjere se otkrivaju na razne načine i na najneočekivanijim mjestima, no jedan takav slučaj izazvao je pravi šok i nevjericu na društvenim mrežama. Ovaj put, sve se odigralo na bdjenju u Veracruzu u Meksiku, gdje su se dvije žene suočile u krajnje neobičnim i dramatičnim okolnostima.

Naime, jedna od njih stajala je pokraj lijesa i u tišini se opraštala od preminulog, šapućući: "Ljubavi, nedostajat ćeš mi." Taj intimni i emotivni trenutak nije prošao nezapaženo. Njene riječi odmah su pobudile sumnju kod druge žene, supruge pokojnika, koja je u tom trenutku posumnjala na najgore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Express (@dailyexpress)

'Tko si ti?'

Vidno potresena i ogorčena, odmah je prišla nepoznatoj ženi i suočila se s njom pitanjem: "Tko si ti?" Uslijedio je šokantan odgovor, žena je priznala da je bila u romantičnoj vezi s preminulim muškarcem. U tom trenutku situacija je izmaknula kontroli.

Obje su žene tvrdile da su bile njegove partnerice, a napetost je ubrzo prerasla u otvoreni sukob. Pred zatečenim okupljenima izbila je žestoka svađa koja je u trenu eskalirala u fizički obračun, i to tik uz lijes.

Sve je izmaknulo kontroli

Dramatična snimka koja se proširila internetom prikazuje trenutak u kojem žene nasrću jedna na drugu, dok se poklopac lijesa gotovo ruši pod silinom naguravanja.

Okupljeni su u šoku promatrali kaotičnu scenu, a na kraju je jedan od prisutnih uspio razdvojiti sukobljene strane i spriječiti daljnju eskalaciju.

Reakcije na ovaj nesvakidašnji događaj preplavile su društvene mreže i ne prestaju stizati. Dok dio korisnika cijelu situaciju komentira s dozom humora i ironije, zbijajući šale na račun bizarnog raspleta, drugi pak ističu kako je riječ o neprimjerenom i tužnom prizoru.

"Skoro su ga opet ubile", "Nije više mogao podnijeti nijednu od njih pa je radije umro, "Tući se zbog mrtve osobe, baš tužno", "Ovo uopće nije neobično, događa se stalno", "Očito je da pokojnik neće u raj", pisali su.

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
