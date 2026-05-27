Meteorologinja najavila promjenu vremena: Stižu nam opasne pojave, moguće i nevrijeme

Sunčano i stabilno, vruće vrijeme imali smo u utorak pod utjecajem jake anticiklone, ali u srijedu poslijepodne malo hladniji i nestabilniji zrak procurit će sa sjevera što će iznad jako zagrijane podloge izazvati nagli razvoj oblaka, grmljavinu i ostale opasne pojave.

No krenimo redom! Ujutro u cijeloj zemlji sunčano i toplo. Jutarnja temperatura bit će od 12 stupnjeva u gorskom do 15 ili 16 u središnjem i istočnom dijelu. Na Jadranu vedro, temperatura od 18 do 22, a puhat će slaba bura.

Poslijepodne će se nastaviti uglavnom sunčano, bit će opet i vruće - najviša dnevna temperatura opet će prelaziti 30 Celzijevih stupnjeva. U kasnijim poslijepodnevnim satima, oko 3 ili 4 sata od Slovenije će se prema nama širiti pljuskovi i naoblaka, a lokalno je moguće i nevrijeme praćeno grmljavinom te jakim pa i olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra! I navečer će preko središnjeg dijela prijeći još jedan val pljuskova, no bit će slabije izražen nego ovaj poslijepodne!

Istok zemlje krajem dana također će zahvatiti pljuskovi, grmljavina. Posebno upozorenje na jak pa i olujan sjeverozapadni vjetar koji može uzrokovati mnoge probleme i štetu. Prije tih nestabilnosti ovdje će biti sunčano i vruće, a temperatura će se popeti do čak 33 stupnja!

Na Jadranu sunčan i vruć, pravi ljetni dan. I more se zagrijalo pa je u utorak na nekoliko mjesta izmjereno 20 Celzijevih stupnjeva. Puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na sjevernom dijelu također sunčano i vruće, ali u gorskoj Hrvatskoj krajem dana nestabilno - bit će pljuskova, grmljavine i jakih udara sjevernog i sjeverozapadnog vjetra.

Do kraja tjedna

Kraj tjedna dočekat ćemo mirnije - od četvrtka već pretežno sunčano, ali i manje vruće nego smo imali proteklih dana. Temperatura će uglavnom biti između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva, a u četvrtak i petak u Slavoniji i Baranji još će puhati jak sjeverozapadnjak. Novi pljuskovi i grmljavina u nedjelju poslijepodne i u ponedjeljak, više manje u cijeloj unutrašnjosti.

Na Jadranu se nastavljaju ljetni, sunčani dani, ali i ovdje će malo popustiti vrućina. Temperatura će uglavnom biti stupanj-dva ispod 30, a u četvrtak i petak još će puhati umjerena do jaka bura.

I za kraj još ponavljamo upozorenje za srijedu poslijepodne koje se odnosi na kopneni dio - posebno sjeverozapadnu i središnju Hrvatsku na mogućnost jačeg nevremena praćenog jakim pa i olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra.