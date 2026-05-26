Meteorolog najavio promjenu vremena: Pljuskovi, grmljavina a ponegdje i s tučom!

Iako nije neviđena, nastavlja se ova ipak neuobičajena svibanjska vrućina. Nalazimo se u anticikloni i prostranom polju vedrine koje zahvaća gotovo cijeli kontinenta, a vrući zrak stiže sa sjevera Afrike. No, još je toplije zapadnije od naših krajeva.

UTORAK

Ujutro sunčano pa i potpuno vedro, a i ugodno toplo. Na moru se temperatura ni tijekom noći uglavnom nije spuštala ispod 20 °C. Na kopnu mirno, a duž Jadranske obale slaba do umjerena, samo lokalno pod Velebitom pojačana bura. Na otvorenome sjeverozapadnjak.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje obilje sunca. Vjetar slab, rijetko u gorju umjeren sjeveroistočni, a temperatura za nijansu čak viša. Dakle, vruće uz 31-32 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom i mirno, a temperatura oko 31 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali će u zaleđu, osobito onom dubrovačkom biti razvoja oblaka. No, samo je mala mogućnost za kakav lokalni kraći pljusak. Puhat će umjeren, ponegdje i pojačan maestral te tako malo ublažiti vrućinu. No, temperatura između 30 i 32 °C.

Na sjevernom Jadranu sunce i vedrina, tek će u unutrašnjosti Istre prolazno biti umjerene naoblake. Bura će oslabjeti, a na otvorenome moru zapuhati slab sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 32 °C, samo u višem gorju malo niže od toga.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Još u srijedu ostaje prilično vruće, na zapadu zemlje i sparno, ali u poslijepodnevnim satima nestabilno. Čini se da bi uz lokalno jači razvoj oblaka ponegdje moglo biti pljuska pa i grmljavine, gdjegod s tučom pa i nakratko jakim udarima vjetra. Vrućina popušta u četvrtak, no ostaje vrlo toplo. Za vikend opet i malo toplije, ali i promjenjivo.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu tople noći i vrući dani, ali temperatura postupno u blagom padu. U srijedu pokoji oblak s kopna može stići do sjevernog dijela, dok su sporadični pljuskovi nešto izgledniji u Dalmaciji u četvrtak, osobito u njenom zaleđu. Zapuhat će u četvrtak i prolazno pojačana bura, zatim tramontana. Mirnije za vikend, ali od nedjelje malo promjenjivije.