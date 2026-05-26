Djeca lutala šumom: Majka ih je ostavila s povezima na očima pa pobjegla

Francuskinja koja je ostavila svoju djecu u portugalskim šumama završila je u najzloglasnijem ženskom zatvoru u zemlji. Seksologinja Marine Rousseau (41) i njezin partner Marc Ballabriga optuženi su da su ostavili petogodišnjeg Barthélémyja i trogodišnjeg Zacharieja u blizini Alcácer do Sala. Rousseau u zatvoru Tires u Lisabonu neće smjeti napustiti svoju ćeliju i neće moći biti u kontaktu s drugim zatvorenicama, piše Metro.co.uk.

Tires, često u fokusu dokumentaraca o istinitim zločinima, dom je oko 450 zatvorenica, a većina ih je ubojica ili zlostavljačica djece. Zatvor ima vrtić za trudnice, kao i školu, frizerski salon i prostor za ručne radove, izradu tepiha i korištenje tkalačkog stana.

Rousseau i Ballabriga navodno su djeci stavili poveze na oči i rekli im da ih mogu maknuti tek nakon što pronađu zakopani nož. Barthélémy je nakon nekoliko minuta iskopao nož i skinuo im poveze s očiju, samo da bi otkrio da im roditelja nema, rekli su policiji. Sa sobom su imali samo rezervnu odjeću, dvije boce vode, kolačiće, krušku i naranču. Barthélémyju i Zacharieju roditelji su rekli da su u šumi kako bi pronašli skrivenu igračku.

Lutali su i vrištali

Prestrašenu djecu pronašli su Eugenia i Artur Quintas kako lutaju seoskim cestama Monte Novo do Sula u utorak u 19 sati. Artur je za SIC Notícias rekao da su djeca vrištala i plakala dok su hodala Nacionalnom cestom 253 (EN253).

"Kako bi prevarila djecu, mama im je zavezala oči i ostavila ih u šumi da se igraju“, rekao je. "Rekli su im da idu potražiti igračku.“ Par je braću odveo u obližnju policijsku postaju i, nakon što su im liječnici dali potvrdu da su zdravi, sada su u udomiteljskoj skrbi. Otac djece prijavio je njihov nestanak francuskoj policiji i optužio Rousseaua za otmicu. Dok je obitelj majke izvijestila da je Rousseau nestala 11. svibnja. Tužitelj Jean Richert rekao je za AFP:

Uhićeni dok su pili kavu

"Iznenađujuće je da nije bila kod kuće, nije imala razloga da ne bude i nije nikoga obavijestila. Uspjeli smo suziti njezino boravište, redom na jugu Francuske, u Španjolskoj i u Portugalu, ali bez mogućnosti da je kontaktiramo".

Rousseau i Ballabriga uhićeni su dok su u četvrtak sjedili u kafiću s terasom u blizini grada Fátime. Prije nego što su poslani u svoje zatvore, Correio da Manhã izvijestio je da se par mogao čuti u svojim odvojenim ćelijama kako "viču jedno na drugo". Jedan portugalski policajac koji razumije francuski otkrio je da su se i dogovarali da će se na sudu praviti ludi.

Ballabriga, bivši francuski žandarmerijski časnik, također je optužen za teški napad. Neke od njegovih posljednjih videozapisa na društvenim mrežama prije uhićenja prikazuju ga kako luta poljima, snima životinje i zuri u nebo.