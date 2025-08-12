Roditelji ostavili dijete na odmorištu, shvatili to nakon pola sata: Uslijedila panika!

Na putu prema odmoru, obitelj iz Baden-Württemberga u Njemačkoj zaboravila je sina (10) na odmorištu kod Münchena. Stali su na autocesti A8 kod Holzkirchena kako bi natočili gorivo. Dok je mlađi od dvojice sinova još bio u toaletu, roditelji su krenuli dalje s drugim sinom, koji je spavao, javlja Fenix Magazin.

Tek nakon 30 minuta primijetili su da dječaka nema u automobilu. Odmah su nazvali policiju, koja ga je ubrzo pronašla. Naime, dječak se, kada je shvatio da mu nema roditelja, obratio zaposlenicima benzinske postaje, koji su zatim kontaktirali policiju.

Dječak je prevezen do policijske postaje, gdje su ga roditelji uskoro preuzeli. Prema navodima policije, desetogodišnjak je situaciju podnio "opušteno".

